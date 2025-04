Un joven de 20 años fue asesinado a tiros en Ingeniero Budge, Lomas de Zamora, en un confuso hecho que la familia de la víctima salió aclarar respecto de versiones que indicaban que se trató de un ajuste de cuentas. “A Dylan lo entregaron y lo mató un cobarde, un HDP que se piensa qué porque tiene un fierro en la cintura puede matar a quien se le dé la gana”, dijo su hermana.

Según agregaron los informantes, el hecho ocurrió el fin de semana, pero se conoció hoy y se produjo cuando la víctima y el atacante, de 18 años, se hallaban en el cruce de Ayolas y Juan Manuel de Lavardén, de Budge, partido de Lomas de Zamora.

“Desde el principio supimos que iban a querer hacer pasar todo como un ajuste de cuenta. A Dylan no le dispararon desde un auto, Dylan estaba en un auto (un remís). No fue un enfrentamiento de tranzas, él solo fue a buscar a su novia. Sí le allanaron la casa a Dylan y no encontraron nada de nada porque él se propuso hacer las cosas bien”, narró su hermana para aclarar algunas notas periodísticas al respecto.

“Hoy pido justicia por mi hermano, pido que encuentren a estos HDP y que no le arruinen la vida a nadie más! Porque ya tiene otras muertes y nadie hace nada.”

Luego del ataque el asesino se dio rápidamente a la fuga para esconderse en las calles del vecindario.



De acuerdo a lo publicado por cronica.com.ar la víctima del ilícito fue identificada como Dylan Sebastián Cortés.