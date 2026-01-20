La Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia estará abierta este verano para recorrer, descansar, aprender y encontrarse, ofreciendo un refugio verde para quienes buscan descansar y aprender sin alejarse de la ciudad. Con entrada libre y gratuita, el espacio abre sus puertas de martes a domingos, de 10:00 a 17:00 hs, invitando a vecinos y turistas a conectar con el entorno rural.

Recorridos y aprendizaje

Uno de los principales atractivos son las visitas guiadas, que se realizan en cuatro turnos diarios (10:00, 12:00, 14:00 y 16:00 hs). Durante el paseo, los visitantes pueden conocer:

La huerta y montes frutales: un acercamiento directo a la producción de alimentos.

un acercamiento directo a la producción de alimentos. Zona de animales: ideal para los más chicos.

ideal para los más chicos. Laguna artificial y Arboretum: espacios dedicados a la observación de la flora y fauna autóctona.

espacios dedicados a la observación de la flora y fauna autóctona. Parque Astronómico: una propuesta innovadora que cuenta con un recorrido libre audioguido.

Gastronomía y servicios

Para quienes planean pasar el día, la Granja cuenta con una zona de juegos para toda la familia y quinchos disponibles por orden de llegada. Además, los sábados y domingos (de 10:00 a 16:00 hs), el predio se transforma en un polo comercial sustentable con la presencia de productores rurales y variadas propuestas gastronómicas locales.

Recomendaciones para el visitante

Desde la organización subrayan la importancia de asistir con protector solar, gorra, agua y repelente para asegurar una jornada agradable bajo el sol. Asimismo, se recuerda que, para preservar el ecosistema y la convivencia del lugar, no está permitido el ingreso con mascotas, bebidas alcohólicas ni el uso de parrillas.

La Granja Educativa Municipal reafirma así su rol como un espacio público clave para el encuentro comunitario, la educación ambiental y el fomento de la producción local durante este verano 2026.