La llegada de la Navidad se vio empañada por la falta de suministro eléctrico en gran parte del sur del Conurbano. Entre la tarde del miércoles 24 y la madrugada del jueves 25, miles de usuarios de los partidos de Almirante Brown y Lomas de Zamora debieron improvisar sus cenas de Nochebuena a oscuras, enfrentando la pérdida de alimentos y la falta de respuestas de la empresa Edesur.

Según los datos difundidos por el ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad), el distrito de Almirante Brown registró un total de 3.404 hogares sin servicio. La distribución del corte fue desigual, ensañándose particularmente en Ministro Rivadavia, 386 usuarios afectados; en Burzaco 748 y en Claypole 27’0 usuarios.

Aunque la empresa indicó que el servicio fue restablecido a las 02:37 AM del jueves, el daño ya estaba hecho: el brindis de medianoche transcurrió sin energía eléctrica para miles de familias.

En Lomas de Zamora, el ENRE informaba cifras menores durante la mañana del jueves (alrededor de 80 usuarios entre Lomas, Llavallol y Centenario), los residentes de Lomas Oeste denunciaron que la cifra real es muy superior. Los vecinos aseguran que hay fases enteras fuera de servicio que afectan a más de 100 viviendas desde las 18:00 del miércoles. La indignación crece ante el incumplimiento de los plazos de reparación. «Prometieron arreglar a las 4 de la mañana, después a las 11:30 y seguimos esperando», relató una vecina afectada, resumiendo el malestar generalizado por la imposibilidad de usar electrodomésticos o conservar la comida en pleno festejo.

A pesar de la herramienta de consulta en tiempo real que ofrece la prestataria, la falta de inversión y la lentitud en la respuesta de las cuadrillas volvieron a ser el centro de las críticas.