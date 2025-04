Semana Santa se aproxima y habrá modificaciones en relación a los servicios durante el jueves y viernes santo. Al tratarse de un «día no laborable» seguido de un feriado nacional, los transportes públicos, bancos y hospitales, entre otros, verán afectados sus esquemas habituales.

Trenes Argentinos informó que los servicios durante Semana Santa circularán el jueves (día no laborable) y sábado con horario de sábado. Asimismo, el viernes y el domingo circularán las formaciones con horarios de domingos y feriados.

En cualquiera de los casos, lo cierto es que habrá menos trenes durante el fin de semana extra largo, que finaliza el domingo de Pascua.

Los colectivos funcionará bajo el esquema de feriado, con horarios más espaciados. Los subtes y el premetro tendrán cronograma de domingos y feriados: de 8:00 a 21:00 o 22:00 hs.

Los Hospitales públicos trabajarán con el esquema de feriado. De esta manera, solo estarán disponibles las guardias, las áreas críticas y el servicio de emergencias SAME.

La recolección de residuos salvo el viernes feriado, funcionará normal.

En tanto, desde este jueves no habrá clases en ninguna escuela de gestión estatal ni privada.

Los bancos del país no abrirán sus puertas el jueves y viernes. No se llevará a cabo ninguna actividad ni se brindará atención al público en las sucursales bancarias de todo el territorio argentino. Esto significa que los clientes no podrán realizar trámites directamente en las ventanillas ni recibir asistencia personalizada en los establecimientos.