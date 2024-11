El cronograma de feriados para 2024 presenta cambios significativos en comparación con el año actual dado que el Gobierno Nacional ha establecido que los días considerados como “feriados puente” serán clasificados como “días no laborables”. Esto significa que el empleador tendrá la facultad de decidir si se trabaja o no en esas fechas.

La primera diferenciación es que no aplica a todos los feriados nacionales, sólo a los denominados puentes turísticos. De esta manera, los feriados tradicionales mantendrán su carácter habitual.

El cronograma incluye tres días no laborables con fines turísticos: el primer día no laborable puente fue asignado para el viernes 2 de mayo, el cual complementa el feriado nacional del 1º de mayo, el Día Internacional del Trabajador; el viernes 15 de agosto, a raíz del feriado del 17 de ese mes en el que se conmemora el paso a la inmortalidad del general José de San Martín y el último de los fines de semana extralargo de 2025 será el viernes 21 de noviembre, que amplía el feriado del jueves 20, con motivo del Día de la Soberanía Nacional.

¿Qué deferencia hay entre feriado y día la laborable?

El Gobierno definió que los puentes que conforman los fines de semana largo serán días no laborables y no feriados nacionales, lo que implica una diferencia fundamental, dado que se trata de categorías distintas y, en caso de tener que trabajar, la retribución difiere según el caso. En el primero deja la decisión de si se trabaja o no en manos del empleador, mientras que en el feriado nacional rigen las normas de descanso dominical.

Además en los días no laborables si sos trabajador y tenés que trabajar la paga es exactamente la misma que un día hábil y de este modo, no percibirían una paga doble, como suele ser cuando toca trabajar un feriado.



Los feriados nacionales inamovibles del 2025

Enero

Miércoles 1° de enero: Año Nuevo (feriado inamovible)

Marzo

Lunes 3 y martes 4 de marzo: Carnaval (feriado inamovible)

Lunes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible)

Abril

Miércoles 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible)

Jueves 17 de abril: Jueves Santo (día no laborable)

Viernes 18 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible)

Mayo

Jueves 1° de mayo: Día del Trabajador (feriado inamovible)

Viernes 2 de mayo: día no laborable puente

Domingo 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible)

Junio

Lunes 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (se trasladaría del martes 17 de junio por ser un feriado trasladable)

Viernes 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible)

Julio

Miércoles 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible)

Agosto

Viernes 15 de agosto: día no laborable puente

Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)

Octubre

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se trasladaría del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable).

Diciembre