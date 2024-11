Murió Willy Quiroga, leyenda del rock nacional, fundador y bajista de Vox Dei y vecino ilustre de Quilmes. A los 84 años falleció este jueves 21 de noviembre de 2024, tras permanecer internado en la Clínica Trinidad de Quilmes Oeste, a partir de una larga enfermedad que lo había alejado de los escenarios.

En agosto de este año, el legendario músico había anunciado su retiro definitivo debido a su delicado estado de salud. En un emotivo mensaje, Quiroga expresó: “Hola, amigos. Desgraciadamente, tengo que darles una noticia que jamás quise dar. A mis 84 años, con todas las ganas de continuar, me ha aparecido una enfermedad que no me permite cantar, ni tocar y continuar con la banda”.

Quién fue Willy Quiroga

Willy Quiroga nació en 1940 en la provincia de Córdoba. A fines de la década del ’50 comenzó a incursionar en el Rock hasta convertirse en uno de los miembros fundadores de Vox Dei.

Nacido en Río Cuarto Córdoba, el 17 de mayo de 1940, vivió la adolescencia en Virreyes. Quilmes sería su ciudad definitiva. Allí formó en 1967 Mach 4 con Rubén Basoalto en batería; Ricardo Soulé en guitarra y voz; Juan Carlos “Yodi” Godoy en guitarra. La formación que se completaba con él en voz y bajo cambiaría dos años más tarde su nombre por el de Vox Dei, la cuarta pata fundacional del rock argentino. Las tres restante, claro está, eran Los Gatos, Almendra y Manal.

El músico fue declarado ciudadano ilustre de Quilmes por su destacada carrera. Incursionó en el cine y tuvo varias bandas. Compositor, locutor y productor musical, trabajó en muchos proyectos hasta que en agosto de 2024 anunció su retiro definitivo por un EPOC que ya le impedía seguir cantando.

Su despedida de los escenarios fue en julio de este año en el Pub Mr. Jones de la localidad de Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires.