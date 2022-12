Con el objetivo de analizar las problemáticas que tienen las 12 localidades de Almirante Brown para diseñar políticas públicas, este viernes abrió sus puertas Ideal Brown, el primer espacio de reflexión, debate y construcción de proyectos de Brown que tiene como objetivo principal la participación de profesionales, académicos, investigadores y la sociedad civil para la construcción de soluciones concretas para conflictos puntuales.

El espacio ubicado en la calle Castelli al 900, de Adrogué, fue inaugurado por el Secretario de Interior de la Nación y vecino de Longchamps, José Lepere, junto con la diputada nacional y vecina de Brown, María Rosa Martínez; la ex ministra de Economía y presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis; el sociólogo, director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de San Andrés y asesor del Ministerio del Interior, Marcelo Leiras; el senador provincial e integrante del Ideal Avellaneda, Emanuel González Santalla; y la politóloga y presidenta del Ideal Brown, Natalia Blanco.

Lepere detalló que el lugar tiene el objetivo de recibir propuestas, escuchar a la comunidad, elaborar iniciativas y estudiarcuál es la situación actual de Almirante Brown en materias como seguridad, transporte, recolección de residuos, análisis de presupuestos, salud, sistema educativo, derechos humanos y desarrollo urbano.

“El ideal se inicia hoy para profundizar una agenda de trabajo, para construir conocimiento y poder dar un debate informado de las inquietudes de las vecinas y vecinos. Se trata de conjugar el saber con la acción política. No se trata de anclar una aspiración personal. No tenemos urgencias, sino un método de trabajo. Lo urgente para nosotros es la idea de construir comunidad en nuestro distrito y eso equivale a tener el conocimiento suficiente de aquello que queremos representar”, sostuvo Lepere.



Lepere destacó la necesidad de pensar en los 150 barrios que tiene el distrito -ubicado entre los 10 más importantes del país en relación a su cantidad de habitantes- para generar soluciones útiles a largo plazo. “El Ideal tiene la misión de conocer, de profundizar el debate, de que esto que nosotros soñamos pueda ir constituyéndose. Tenemos que ir construyendo las políticas que soñamos. Queremos vivir mejor en Brown, no queremos irnos a otro lugar a vivir mejor. Queremos vivir mejor acá”.

Ideal es un espacio multidisciplinario para “cambiarle la realidad a vecinas y vecinos del distrito”, dijeron en la presentación, con la idea de crear un “Almirante Brown más justo”.

La diputada Martínez, vecina de Rafael Calzada, destacó la figura de los “profesionales comprometidos con su pueblo” como eje fundamental de la transformación y destacó la mixtura de edades y experiencias que forman Ideal, citó a Eva Perón, dijo que “en las gestiones locales se necesita peronismo explícito” e invitó a pensar “las prioridades desde el pueblo”.

Marcelo Leiras dijo que la creación de un espacio como el Ideal llega “en un momento oportuno para pensar cómo organizar la vida en común” en las ciudades, dijo que los desafíos que enfrentamos como ciudadanos “los resolveremos como vecinas y vecinos” y destacó la distribución de los recursos en el AMBA, que calificó como “injusta” comparada con CABA y dijo que es importante que la tarea intelectual del Ideal “esté arraigada en los vecinos y sostenida por un proyecto político.”

Batakis, por su parte, habló de la población urbanizada de la Argentina que está en el 82 por ciento (54 por ciento es el promedio mundial) y “vemos que en las ciudades se produce cada vez más el PBI y eso impone nuevos desafíos, el primero es planificar las ciudades. Para eso necesitamos saber hacia dónde va esta nueva revolución científico-tecnológica para lograr que la gente viva la vida buena en las ciudades” e instó a pensar a las ciudades en clave “ecológica” con una mirada fuerte puesta en lo colectivo.

Emanuel González Santalla citó a Néstor Kirchner, dijo que es importante “pensar en soluciones” para los barrios de los cuales cada militante forma parte. “Las soluciones son producto de una construcción. Pensar colectivamente es también reducir el margen de error en las decisiones. No sirve hacer política en monopatín”, dijo. “No se trata solo de entender el engranaje burocrático del estado. Hay que tener voluntad, decisión y coraje para cambiarle la vida a la gente. No podemos depender de personajes que viven en otros países para solucionar problemas que desconocen. Pero no puede haber proyecto local sin proyecto nacional”.

El instituto, que ya funciona en Quilmes, Avellaneda, Lanús y La Matanza estará divididas en distintas comisiones de trabajo. Los interesados en participar pueden ingresar a la web del institución www.idealbrown.com.ar.