Una excelente noticia para los vecinos de Almirante Brown y Esteban Echeverría que se desplazan de un lugar a otro para sus actividades diarias y laborales. Este lunes 20 de enero comenzó a funcionar nuevamente el ramal B de la Línea 164 que une directamente las estaciones de Monte Grande y Burzaco, luego de más de dos años sin servicio.

El restablecimiento de este servicio se dio en respuesta a las constantes solicitudes de los usuarios por la necesidad de una conexión más eficiente entre estas dos localidades clave que si bien no so distantes no tenia ninguna conexión directa. Previo a la reactivación del ramal, muchos pasajeros se veían en la obligación de utilizar el Tren Roca o combinar múltiples líneas de colectivos para llegar a tiempo a sus destinos en Monte Grande y sus alrededores.

El ramal se desprende del que va hacia el barrio porteño de Nueva Pompeya por la calle Garibaldi, en Lomas de Zamora. En todo el trayecto, pasa por calles de las localidades de Llavallol y Malvinas Argentinas.

El servicio tiene un boleto que cuesta $42 y la duración del viaje es de aproximadamente 40 minutos, con una frecuencia que oscila entre 35 y 40 minutos. El colectivo comienza a las 5.30, con colectivos que salen desde el lado oeste de la estación del tren Roca en Burzaco y hasta las 20, momento en que sale la última unidad. Llegan hasta la parada ferroviaria de Monte Grande, donde el último colectivo parte a las 21.

El recorrido del nuevo ramal

El recorrido de ida sale desde la estación de Burzaco y toma las siguiente calles: Quintana, Moreno, Eugenio de Burzaco, Ituzaingó, Juan XXIII, Pueyrredón, Santo Domingo, Juan Carlos Castagnino, Juan Manuel Prieto, Santiago Bradley, Juan Manuel Prieto, Pedro Echagüe, Enrique Policastro, Buenos Aires, Enrique Policastro, Guatambú, Wilde, Mercedes, Bahía Blanca, Magallanes, Ruta 4, avenida Boulevard Buenos Aires, Alem y llega a la estación de Monte Grande.

El recorrido de vuelta sale desde la estación de Monte Grande y toma Vicente López, avenida Boulevard Buenos Aires, Antártida Argentina, Bahía Blanca, Mercedes, Wilde, Guatambú, Serrano, Pedro Echagüe, Juan Manuel Prieto, Santiago Derqui, Asamblea, Juan Manuel Prieto, Castagnino, Santo Domingo, Pueyrredón, Eva Duarte de Perón, Ituzaingó, Eugenio de Burzaco, Amenedo, Alsina, Roca y termina en la estación de Burzaco.