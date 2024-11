En el Día de la Violencia contra las mujeres, una ex empleada del Departamento Judicial de Lomas de Zamora denunció en sus redes sociales que fue víctima de acoso sexual y laboral por parte de un fiscal con el trabajaba para “generar conciencia” sobre la problemática.



Se trata de Agustina Morlacchi, hija del fiscal jubilado de Lomas de Zamora Guillermo Morlacchi, quien trabajó desde muy joven en Tribunales aunque ya habría renunciado.

“Qué linda te queda esa calza, deberías venir a trabajar así más seguido”, “No querés sentarte acá a upa y leemos la causa?”, “Por qué no hacemos la reconstrucción del hecho? (se refería a un hecho de abuso sexual)”. Estas fueron las frases que la mujer denunció que un fiscal le decía cuando trabajaba en el Poder Judicial, en Lomas de Zamora.

“Esta son algunas de las violencias que sufrí cuando trabajé en el Poder Judicial de parte de mi ex jefe, que es fiscal y hoy sigue ejerciendo”, denunció en su cuenta de Instagram. Y agregó: “En este día decidí contar mi historia personal para visibilizar la situación que se vive dentro del Poder Judicial. Si sufrís violencia de género, no te quedes callada. No estás sola. Nos tenemos”.

En tanto, Agustina Morlacchi, publicó este martes 26 una historia en su cuenta de Instagram a partir de las repercusiones de la denuncia en su reel detalla el Diario Conurbano.

“Me escribieron varios tribunalicios (sic) diciéndome: es fulano (en referencia al fiscal denunciado) porque sigue haciendo los mismos comentarios de mierda. Pero no, no es fulano”, arrancó la ex empleada judicial. Y agregó: “así que no es uno solo”.

Asimismo, afirmó que a ella le tocó “uno que todo el mundo dice: ´ya sabemos que él es así´, y toda la gente que trabajaba con él era como ´y cómo te gusta que te hagan cuando…´”.

“Dios, qué asco, tenía 20 años cuando trabajé ahí”, añadió Agustina Morlacchi. Y finalizó: “no hay maltratador sin un entorno que lo proteja”.