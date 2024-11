La comunidad de Banfield busca desde hace varios días intensamente a Natalie Valderrey, la vecina de tiene 31 años que el martes 12 de noviembre salió de su casa de su domicilio ubicado en Vieytes y Tucumán y nunca volvió a ser vista por sus familiares, que hicieron la denuncia correspondiente.

Según comentaron desde su entorno, Natalie regresó a Argentina desde Brasil hace algunas semanas, donde vivía junto a su esposo, para recibir tratamiento psicológico y psiquiátrico, y contención emocional, en medio de una crisis emocional. La joven tenía pensado sacar pasajes para volver a ese país, pero al momento de salir de su casa no llevaba consigo ningún bolso con sus pertenencias.



La joven no volvió a comunicarse con su familia, por lo que hicieron rápidamente la denuncia por su desaparición. Si bien se llevó su teléfono celular, los mensajes ya no le llegan y la preocupación crece cada vez más.

La familia sospecha que la joven podría haber intentado regresar a Brasil, motivada por pensamientos recurrentes que, según fuentes cercanas a la investigación, venía expresando desde hace un tiempo.



La última vez que la vieron, Natalie llevaba puesto un un suéter amarillo y jeans azules, según recordaron sus familiares.

Quienes puedan aportar información sobre el paradero de Nataly, pueden hacerlo llamando al 911 o a los teléfonos 1127180978 y 1134257623.