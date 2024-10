Un violento ocurrió en el Colegio Próspero Alemandri de Avellaneda en la mañana del martes, cuando un alumno de 15 años de edad amenazó a otro compañero con un cuchillo adentro del aula, y todo quedó registrado en un video de un minuto de duración que circuló entre los padres de la escuela.

Las imágenes generaron conmoción en el ámbito educativo. El conflicto, que en principio se creyó que tuvo como origen una discusión sobre una gorra, escaló rápidamente cuando uno de los estudiantes sacó un cuchillo y lo acercó al cuello de su compañero.

El video muestra el momento en que el joven entra al aula y agrede a su compañero sin que nadie pueda intervenir a tiempo. Alexander, la víctima del ataque, no sufrió heridas, pero el susto fue grande. Su padre, aún sorprendido por la situación, explicó que se enteró del incidente por medio del video que le enviaron otros padres.

“Me vi sorprendido por todo. No sé si es un cuchillo de verdad, no lo sé”, comentó. “Él está bien, pero me contó que esto sucedió muchas veces. Es la primera vez que lo toca a él, pero este chico ya lo hizo con varios compañeros”, reveló el padre.