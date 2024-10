La motosierra de Javier Milei no para. Después del cierre de la sociedad ferroviaria Trenes Argentinos Capital Humano (Decahf) la semana pasada sin que ningún sindicato ferroviario diga una sola palabra, el Gobierno avanzará ahora con el cierre de otro organismo. Se trata del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), que fue creado en 1995 durante el gobierno de Carlos Menem.

Así lo anticipó anoche el ministro de Economía, Luis Caputo, durante una entrevista con Luis Majul en el programa “La Cornisa”, que se emite por LN+. “Vamos a cerrar esta empresa creada en 1995 porque ya hay una subsecretaría de recursos hídricos”, dijo, desconociendo que el área de competencia de una y otra es completamente distinta.

Enhosa piensa en cómo llevarle agua a las ciudades en crecimiento, a zonas vulnerables de todo el país. Tiene especialistas formados en ese mismo lugar.

“El organismo ejecuta un presupuesto asignado por ley, no ejecuta lo que se le ocurre, sino lo que le designan”, dijo esta mañana en AM 750 Manuel Aner, empleado y representante de los trabajadores de Enhosa. La mitad de los hogares argentinos no tiene agua potable de red.

“Acá trabajan especialistas en ingeniería sanitaria, abogados, contadores. Quedamos 230 personas en la calle. Van camino a cerrar todo. Hoy nos toca a nos toca a nosotros, mañana puede tocarle a cualquier otro”, dijo el empleado.

“Anuncian este cierre sin que haya un decreto firmado ni publicado, lo dicen así, livianamente, un domingo a la noche mientras uno cena con la familia”, dijo Aner.