Las internas llegarón al Mundial del Alfajor. Este domingo un campeonato que elige a los mejores de toda la región eligió como ganador a uno de la marca Señor Alfajor de Monte Grande pero el triunfo quedo empañado por una polémica por la reacción de la dueña de otro emprendimiento de zona sur: Agustina Adan, de Dulce Inés, de Rafael Calzada, que denunció “el que gano no es un alfajor”.

En unos videos publicados en sus redes sociales, Agstina, quien con uno de sus productos ganó la medalla de bronce en un concurso nacional de alfajores realizado en Avellaneda , aseguró que “es cualquiera lo que hicieron. Felicito al emprendimiento/empresa por sus productos, pero lamentablemente no es un alfajor lo que ganó. Es un bocado, estilo cremocoa o conito. El alfajor es mínimamente 2 galletas y de ahí en más se puede inventar lo que uno desee. Me parece una falta de respeto para todos los alfajoreros que participamos presentando rellenos exquisitos acompañado obviamente de las 2 galletas que distinguen a un alfajor”

Por otro lado, Agustina cargó contra Sebastián Gaudio, el vecino de Monte Grande dueño de Señor Alfajor, quien el año pasado abrió una cafetería. “El dueño de este emprendimiento/empresa perteneció al jurado de la Feria del Alfajor en Uruguay, que es organizada por el Mundial del Alfajor”, aseguró. “Días previos al mundial esta persona organizó en su local de Monte Grande una cata de 10 de sus alfajores a la que asistieron jurados y uno de los organizadores del mundial”, destacó la competidora.

Por su parte, Sebastián Gaudio, dueño de Señor Alfajor, dialogó con El Diario Sur sobre la queja de la propietaria de la marca Dulce Inés de Rafael Calzada. “Tienen que aprender a perder, está despechada y se está metiendo en problemas legales”, sostuvo. “El código alimenticio argentino dice que son dos o más tapas horneadas. Y miren que está horneado 30 minutos a 100 grados”, remarcó Gaudio. Y agregó: “Yo no quiero que me pida disculpas públicamente, solo que lo borre y que me escriba por privado ‘che Seba, me equivoqué, pensé en caliente’ y listo, es alguien que no aprende a perder”.

Agustina retucó desde sus redes con hashtags que dicen “no es un alfajor” y ” el alfajor no se mancha”: “Dspachada yo. No se si tiene algun problema de entendimento pero yo solo dije que lo que ganó es un alfajor, y tengo oruebas, testugo, y en mis redes opino lo que quiero”, sentenció

La discusión aún no terminó.