Los subsidios a los servicios públicos ya no son de aplicación automática y sólo permanecerán vigentes para aquellos usuarios que los soliciten a través de internet. Así lo dispuso la Secretaría de Energía mediante una resolución que establece que cerca de 1.7000.000 usuarios que fueron incorporados automáticamente al RASE como hogares de bajos ingresos (N2), deberán reingresar al sistema de forma individual antes del 5 de agosto próximo.

De ese modo, los hogares de ingresos bajos y medios puedan mantener los subsidios a la energía eléctrica y al gas de red siempre que les correspondan y los gestionen. Quienes no cumplan con el trámite serán catalogados como N1, es decir como usuarios de altos ingresos, y, por lo tanto, perderán el subsidio.

El subsidio está dirigido a todos los usuarios que actualmente reciben estos beneficios en sus hogares. Para completar el trámite, se necesita contar con ciertos datos personales y del servicio. Los datos personales incluyen el DNI del solicitante y de todas las personas que conviven en el domicilio para el cual se está solicitando el subsidio.

También se requiere información sobre la situación laboral, los ingresos mensuales totales del hogar y el número de CUIT o CUIL.

Además, es indispensable tener a mano los números de medidor, de cliente, cuenta, servicio, contrato y/o NIS (Número de Identificación del Suministro) que aparecen en las facturas de luz y/o gas, para poder asociarlos correctamente con el hogar.

DÓNDE ME INSCRIBO PARA RECIBIR EL SUBSIDIO A LA LUZ Y EL GAS

Para iniciar el trámite, es necesario registrarse en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). Este proceso comienza ingresando al formulario correspondiente, donde se deben seguir atentamente los pasos indicados y asegurarse de que todos los datos ingresados sean correctos, ya que este documento tiene carácter de declaración jurada.

Una vez completado el formulario, se obtendrá un código de confirmación de la solicitud. Este código, que se puede descargar como archivo PDF, debe ser guardado como constancia y es crucial para consultar el estado del trámite a través de la aplicación MiArgentina.

El trámite es completamente gratuito. Es importante destacar que todas las personas deben inscribirse, incluyendo aquellas que reciben una jubilación, pensión o son beneficiarias de programas sociales como la Asignación Universal por Hijo, Progresar y Potenciar Trabajo.

Incluso si la factura del servicio no está a nombre del solicitante, es posible realizar la solicitud indicando que no se es la persona titular. Esto es especialmente relevante para aquellos que alquilan o residen en propiedades que no son de su propiedad, ya que pueden recibir el subsidio como usuarios de los servicios.

En caso de tener más de un servicio de electricidad o gas a nombre del solicitante, solo se deben completar los datos del servicio de un solo domicilio. Es fundamental cumplir con este procedimiento para continuar recibiendo los subsidios y garantizar el acceso a los servicios públicos esenciales con tarifas reducidas.