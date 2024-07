El skater profesional, Mauro Iglesias, oriundo de la ciudad de Lanús, representará al distrito y a la Argentina en los Juegos Olímpicos 2024, que tendrá lugar en París, desde el viernes 26 de julio hasta el domingo 11 de agosto.

“Lo que le pido a la gente que me haga el aguante y me tire buena energía. Estoy seguro de que en las olimpiadas de París me va a ir muy bien”, expresó el talentoso skater.

El joven de 23 años criado en Monte Chingolo comenzó a practicar esta disciplina a los 10 años. Por aquel entonces, su padre le regaló un skate y le construyó una pista amateur para que pudiera practicar y mejorar la técnica. Su primer logro significativo fue a los 14 años cuando ganó una competencia en Bernal (Quilmes). A partir de ese momento su carrera no se detuvo y es en la actualidad uno de los skaters más reconocidos a nivel mundial.

A pesar de una lesión en la rodilla que lo hizo perder parte del año pasado, el skater se ha recuperado y se prepara para representar a Argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024: «Creo que todavía no caigo en la magnitud de lo que he logrado. Es todo muy reciente», confiesa.

Iglesias destaca el crecimiento del skate en Argentina, impulsado por la construcción de nuevos skateparks y la creciente popularidad del deporte. «El skate era considerado un deporte callejero, pero ahora está viendo un cambio con su inclusión en los Juegos Olímpicos. Aunque el skate siempre mantendrá su esencia callejera, el reconocimiento olímpico ha sido un gran avance», explica.

Para el joven skater, el objetivo es claro: «Sin dudas, mi meta es ganar una medalla olímpica».

Mientras se prepara para este gran desafío, Iglesias sigue siendo un ferviente admirador del fútbol argentino. Mauro es, además, hincha fanático del Club Atlético Lanús. Gracias a la articulación del intendente, Julián Álvarez, con las autoridades del Granate, Iglesias cumplió el sueño de conocer personalmente a los jugadores del plantel profesional de fútbol y entrenar un rato junto al equipo. También recibió una camiseta de regalo, se hizo socio y obtuvo una beca para practicar en los gimnasios del club.

Mauro Iglesias viajo este domingo a París con el sueño de hacer historia. Los vecinos y vecinas le desean muchos éxitos a esta joven promesa, que es un verdadero orgullo de Lanús.