Por Ramiro Céspedes

Brown de Adrogué venció esta tarde por 1-0 a Acassuso en condición de visitante por el partido correspondiente a la fecha 2 de la B Metropolitana, que había sido suspendido. El gol fue convertido por Cañete y coloca al Tricolor en la zona alta del torneo con 10 puntos en 5 partidos jugados y a tres unidades del puntero, Real Pilar, con siete partidos.

Los dirigidos por Fabian Lisa fueron superiores en la primera mitad, con mayor claridad en la circulación del balón, a diferencia del local, que tuvo muchas dificultades para avanzar con peligro. Sin embargo, debido a algunas concesiones defensivas de Brown, Acassuso logró generar un par de situaciones de gol.

La primera gran polémica del partido llegó con un penal no sancionado para Brown: Campana fue derribado por el arquero sin que este tocara la pelota, pero el árbitro decidió no cobrar falta. El juez no completó un buen primer tiempo, ya que también dejó pasar dos posibles rojas para el local.

A los 37’ Uriel Ramírez protagonizó una jugada bisagra. El delantero de Acassuso fue con ambas piernas hacia adelante en una dividida contra Enrique, cometiendo una falta dura que le valió la expulsión.

La segunda mitad comenzó un tanto caótica tras la expulsión. El juego perdió lucidez y se tornó más impreciso, hasta que llegó la apertura del marcador. A los 67 minutos una salida mala del “Quemero” terminó en un rebote que cayó en los pies de Lovazzano. El mediocampista filtró un pase perfecto para Cañete, que definió con sutileza para el 1-0.

Con la ventaja a su favor, Brown se replegó y apostó al contragolpe, mientras que Acassuso intentó reaccionar, aunque sin demasiadas ideas. Además, se encontró con un Giovini sólido bajo los tres palos, quien le negó varias chances de empate.

La expulsión condicionó al equipo de Boulogne, y el Tricolor supo aprovechar la superioridad numérica para llevarse el triunfo.

Con este resultado, Brown de Adrogué se posiciona 6to en la tabla, a 4 puntos del primero, y con un partido pendiente ante Sportivo Italiano. En la próxima fecha tendrá que ir a Berisso, para enfrentar a Villa San Carlos.