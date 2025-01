El primer equipo de Claypole finalizó la pretemporada en Mar del Plata, ya disputó una serie de amistosos y su cuerpo técnico está buscando el equipo para tratar de apuntalar el sueño grande del Tambero en 2025: ascender.

Para conocer más detalles de la preparación del conjunto dirigido por José Villarreal de cara al inicio del campeonato de la Primera C, Brown On Line habló con Matías “Chino” Correa, actual ayudante del campo y ex defensa de Claypole.

Correa viene de trabajar en las juveniles del club como DT de la 7ma. división y hace unos meses se sumó como una pieza clave del CT Tambero. “A comienzos de diciembre Villarreal me propuso ser parte del cuerpo técnico, y la verdad que ni lo dudé, le dije que sí y me sumé.”

-¿Cómo se va armando el equipo con la llegada de refuerzos y con la salida de jugadores importantes, como Llodrá por ejemplo?

-El equipo está en una etapa de conocimiento sabiendo que como vos decís vinieron varios refuerzos, en esta etapa es la que se tienen que ir conociendo. Obviamente hay que ocupar el lugar de Leonel y para eso tenemos que trabajar y reemplazarlo.

-Hay un objetivo que puedan plantearse ahora desde el Cuerpo Técnico respeto de lograr el ascenso o hasta tanto no se vayan armando el equipo no se habla de eso?

-Obvio que hay objetivos y uno es el ansiado ascenso. Desde el primer día de entrenamiento ya nos enfocamos en eso. Tenemos bien en claro lo que deseamos.

-Respecto del sistema de juego, en una categoría que no ofrece una mayoría de estadios en tan buenas condiciones. ¿Te parece que eso condiciona el juego que proponen ustedes?

-Los sistemas de juegos pueden llegar a variar con respecto al rival y a las canchas, lo que si nosotros tenemos que tener una idea de juego, en base a lo que vamos a enfrentar. La verdad que en esta etapa todavía no tenemos un sistema concreto sabiendo que todavía estamos de pretemporada.



Correa es de Claypole, hizo las inferiores en el club, y debutó en 1ra división en 2006, pasó luego por Argentino de Quilmes, San Telmo, El Porvenir, Midland y Berazategui. Consiguió el campeonato y el ascenso a la C en 2013 en “EL Mate” quilmeño. Y en 2015 logró el campeonato y el ascenso de la C a la B en San Telmo, y nuevamente en Argentino de Quilmes, campeonato y ascenso de la C a la B en 2019.



















