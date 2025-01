El Centro Cultural Landa Sabarís cerró sus puertas definitivamente el 10 de enero y lo hizo con un anuncio que hizo la gestora del lugar a través de las redes sociales. “Se cierra un ciclo, pero la vida sigue y sigue, y sigue”, dijo su gestora sobre el espacio inaugurado a finales de 2015.

“El Centro Cultural Landa Sabarís cierra sus puertas. Gestionar cultura nunca es fácil, es un camino lleno de dificultades y desafíos. Con aciertos y errores, hemos gestionado este Centro Cultural poniendo lo mejor de nosotros tanto en la programación de espectáculos como en los talleres que ofrecimos”, dice el texto que escribió Cristina Landa.

“Gracias a los y las profes que pusieron el hombro cada día para brindar la mejor calidad de formación a sus alumnos. Queda agradecer y abrazar fuerte a cada uno y una de ustedes, por venir, por estar acá, por reírse y compartir con nosotros. Juntos vimos Cine bajo las estrellas, juntos comimos empanadas con vino mientras escuchábamos buena música, juntos empezamos un día a dibujar como sabíamos y fuimos aprendiendo técnicas hasta ser casi profesionales”.

Estaba ubicado en Plaza Azopardo 53, entre Bouchard y La Rosa, a una

cuadra de la plaza Brown de Adrogué y funcionaba como un lugar donde brindaban talleres, cursos, capacitaciones, música en vivo, ciclos de cine y gastronomía.

“Era un espacio lleno de luz, mágico y como la poesía es magia se generó un intercambio con la dueña del espacio para darle forma a esa idea. No solo me ofreció una fecha para llevar adelante ese encuentro con la poesía sino que me dio la posibilidad de generar otro espacio el día de la mujer para recordar a aquellas poetizas que hicieron historia. Cuánto lo agradezco, esos días en Landa forman parte de mis mejores recuerdos. ¡Landa seguirá ocupando un lugar en mi corazón siempre!”, agradeció una persona en uno de los tantos comentarios que pueden leerse en redes sociales.

“Lamentablemente, nos falta mucho como sociedad para darle el verdadero valor que este tipo de espacios tienen para el ser humano, para no perder nuestra humanidad, para encontrarnos con otros y formar lazos”.

“Qué triste Cristina. Sé lo que es gestionar espacios culturales sin más aportes que los propios. Dificilísimo. Landa es uno de los espacios más bellos e interesantes de la zona. El mejor. Y es una pena que se cierre. Pero como vos decís, la vida sigue y sigue y sigue”, dejó escrito otra persona.