Un joven de 25 años, murió cuando se movilizaba en una camioneta, la cual fue chocada por un patrullero, durante una supuesta persecución en Burzaco. La víctima fatal fue identificada como Marcos Manuel Vallejos.

De acuerdo a lo manifestado por los informantes, el hecho se produjo en el cruce de la avenida Dos de Abril y la calle Pedro Goyena, en Burzaco, cuando el muchacho circulaba a bordo de una camioneta Renault Kangoo, oportunidad en la que fue embestido de manera violenta por un patrullero Nissan Frontier, el cual era conducido por un sargento, quien llevaba a un oficial como acompañante.

A raíz del impacto, Vallejos padeció graves heridas, que le provocaron el deceso; mientras que los uniformados resultaron con politraumatismos.

Interviene en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada “Homicidio culposo”, la Unidad Funcional N° 10 de Lomas de Zamora, cuyas autoridades resolvieron que se convocara a los integrantes de la Gendarmería Nacional Argentina y de la Policía Científica de la Provincia de Buenos Aires para la realización de diversas pericias en el escenario del mencionado siniestro.



En facebook, el usuario Fiorella Muñoz publicó que “Marcos Vallejos, EL CABE para la mayoría, de los pibes de Azopardo, hincha del tricolor de Adrogué ,un pibe laburador. Le arrebataron la vida en un segundo, cuando un patrullero pasó en alta velocidad, con semáforo en rojo y sin sirena”.

Además el usuario contó que el día del suceso “Marcos y Martín volvían de laburar de un taller mecánico, Martin estaba dejando a Marcos en su casa, cuando iban a cruzar 2 de Abril y Pedro Goyena fueron embestidos por la patrulla. Cuando se escuchó el ruido del impacto, enseguida se escuchó la bocina de la policía, anteriormente, nada”.

La joven además relató “en ese momento salí al balcón de mi casa y no dudé en bajar para ayudar cuando ví la Kangoo chocada. Vi a Martin tirado, y fui a asistirlo con el resto de los vecinos, hasta que llegara la ambulancia, y se llamó a su familia ya que se encontraba consciente. De Marcos, en ese momento no se sabía nada, ya que no se pudo reconocerlo, los vecinos fueron quien sacaron a Marcos debajo de la camioneta, ya que la policía no quiso hacerlo.”.