El paro de trenes de mañana fue confirmado por la Fraternidad para reclamar un aumento salarial para todos los trabajadores del sector. Según aseguraron, el presidente Javier Milei “desconoce la inflación de septiembre y octubre”, además del “46% de pérdida salarial acumulada desde el inicio de su gestión”.



Bajo el lema “la Patria no se vende, los fraternales tampoco”, el gremio de los ferroviarios reconfirmaron la medida de fuerza. “Los paros de nuestra actividad no son simpáticos. Ni para quienes lo padecen, ni para quienes los llevamos adelante, pero es la única herramienta legal que tenemos los trabajadores cuando no se atienden nuestros reclamos”, aseguraron en un comunicado publicado en sus redes sociales.

La acción de protesta, que tendrá lugar el 18 de diciembre, se extenderá por 24 horas y afectará a todo el país. A raíz de esto, surgió la inquietud por parte de los usuarios acerca del horario de inicio, para así poder organizar su jornada, en particular aquellos que se trasladan entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el conurbano bonaerense.

La medida afectará a todos los ramales del servicio en el territorio nacional:

Línea Belgrano Sur.

Línea Mitre.

Línea Roca.

Línea Sarmiento.

Línea San Martín.

Línea Urquiza.

La semana pasada, la entidad gremial implementó una medida de fuerza sorpresiva. Con servicios demorados y otros cancelados, La Fraternidad protestó por la falta de presupuesto y repuestos para las formaciones, además de aducir “una de las peores crisis” en el sector.