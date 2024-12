La abuela de una niña del barrio Gendarmería, de Glew, inició una colecta para tratar de conseguir 2,6 millones de pesos para que su nieta pueda operarse de un problema en su rodilla izquierda por una malformación que no le permite caminar de forma normal y por la cual viene siendo operada en varias oportunidades.

Maia tiene 7 años y no puede flexionar la pierna izquierda al caminar. La solución es que puedan operarla otra vez, colocarle una prótesis y empezar un proceso de rehabilitación para poder caminar. La prótesis cuesta casi 5 millones de pesos y la abuela ya reunió la mitad del dinero.

“Ella nació con Pie bot y fue operada al mes y a los 3 meses de vida. Pasó el tiempo y yo veía que la pierna izquierda la apoyaba rara y no la veía igual a la derecha. Pero la traumatóloga me decía que era una percepción por el pie. En las vacaciones de invierno pisó mal y cuando la llevo al traumatólogo: me dijo que su tibia izquierda está rotada hacia adentro y que la tapa de la rodilla se salió”, cuenta Karina Carbone a Brown On Line.

A la nena van a operarla en el Hospital Británico, por segunda vez desde octubre. “Era una operación en dos partes. Era de urgencia y en el Británcio accedieron a que pueda pagar en tres pagos. No pude lograr que la operen en el hospital Garrahan porque no tienen insumos. En noviembre no pude pagar y le interrumpieron el tratamiento de kinesiología”.

La operación reviste el carácter de urgente porque se corre el riesgo de que a Maia se le pince una vértebra y ya no pueda caminar. “Me da mucha vergüenza hacer una colecta. También estoy haciendo una rifa. Soy profe en las Escuelas Media 1, en la Media 3 y en la Media 7 de Mármol y no llego a pagar. Es mucho dinero para el sueldo de una docente”, dice su abuela, quien tiene a cargo de su nieta.

Alias: cirugia.maia (a nombre de Karina Carbone).