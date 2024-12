Este diciembre se cumple 20 años de la tragedia en el boliche Cromañon que causó la muerte de 194 jóvenes, cinco de ellos de Almirante Brown y en ese homenaje en Adrogué el artista Gustavo Ruiz presentará su obra “Cromañón 20 años. 194 retratos”.



A partir de fotografías recuperadas, Ruiz plasma en la obra el dibujo de los rostros de quienes fueron víctimas de Cromañón, evocando a la memoria colectiva de lo ocurrido el fatídico 30 de diciembre del 2004.

En diálogo con Brown On line, el artista que no tenía ningún vínculo con Cromañón, ni con los sobrevivientes, ni con las víctimas, explicó que la obra se inició el 30 de diciembre de 2023, cuando se cumplieron 19 años del hecho: “Me enteré que ese día había un acto en el obelisco y fue ahí que se me ocurrió que se podía hacer algo por el 20º aniversario”, explicó Ruiz que el próximo lunes en la Casa Municipal de la Cultura ubicado en Esteban Adrogué 1224, Adrogué, presentará la muestra que podrá se visitada hasta el 21 de diciembre de forma gratuita.



El proceso creativo comenzó al ver la bandera de Cromañón: un retazo que contiene las fotos de las víctimas. “Fue entonces que decidí reproducir esas fotografías respetando los cánones estéticos pero, sobre todo, los cánones afectivos que representan esas imágenes para los familiares”, manifestó el artista sobre sus dibujos en tinta de 21 x 30 centímetros que le demandaron siete meses de producción y que estarán hasta el 21 de diciembre en la Casa Municipal de la Cultura ubicado en Esteban Adrogué 1224, Adrogué.

Por último, con los archivos digitales publicó en el libro “Cromañón 20 Años 194 Retratos” “sin más discurso que la construcción de Memoria colectiva a través de mi interpretación plástica”.

El artista dará a los colectivos de sobrevivientes y familiares la cesión total de derechos y entrega definitiva de originales para ser exhibidos en el Espacio de Memoria Cromañón cuando se concrete la expropiación (Ley N° 27.695). Esta entrega será el final del proyecto.