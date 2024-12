Por Juanma Verón

“Representar a tu país son las cosas que te hacen sentir único en el mundo”, dice Mía Turanzas. Y tiene razón. Es que la joven de 14 años, vecina de Burazco, representó al país en los Juegos Sudamericanos Escolares que se realizaron en Colombia, donde ganó nada menos que cuatro medallas de oro en natación.



“Jamás sentí la presión de estar obligada a ganar, mis objetivos principales en estos juegos fueron conocer nuevas personas y disfrutar; pero haber ganado me llenó de orgullo. Todo lo que me pasó esta semana fue lo mejor del año”, le dice a Brown On Line.



Oriunda de Burzaco, su paso por el certamen fue notable. Compitiendo en la categoría S11 (correspondiente a personas con ceguera y a los estilos de nado libre, espalda y mariposa), logró ser la más veloz en cuatro oportunidades. “Cuando me enteré que fui seleccionada para ir a los juegos en Colombia me puse muy feliz. Representar al país en esta competencia internacional fue lo mejor que me pasó en el año.”



Las marcas con las que se posicionó en lo más alto del podio fueron:

00:58:79 en 50 metros estilo de nado espalda.

00:56:18 en 50 metros estilo de nado libre.

02:01:60 en 100 metros, estilo de nado libre.

02:10:21 en 100 metros, estilo de nado espalda.

Mia ha dado sobradas muestras de que la condición visual no la limita. A fuerza de voluntad consiguió explotar un gran potencial atlético. Las casualidades de la vida la llevaron hasta este deporte siendo tan sólo una niña de siete años, su familia buscaba para ella una actividad que se adapte a sus necesidades, razón por la cual llegó hasta el polideportivo municipal, allí los profesores le recomendaron probar con natación, disciplina en la que continua hasta la actualidad.

La joven no está sola en su carrera deportiva: su familia es un pilar fundamental. Se organizan para que pueda cumplir con sus entrenamientos. Siempre que es posible la acompañan presencialmente en cada competición.

Otro de los pilares está compuesto por un equipo de profesionales: los profesores Fernando Miovich y Leo Robertson tienen bajo su cargo la supervisión técnica de sus nados y su preparación física está en manos de Jorge Broggi.

Mientras disfruta de sus logros, la joven atleta sueña con ir por más, proyecta para un futuro ser protagonista en la máxima competencia deportiva: los juegos paralímpicos. Hace falta verla nadar para saber que Mía no va a equivocarse.