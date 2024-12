Mañana será el día en que Jennifer Valdez, una mujer de 33 años acusada de matar a su pareja en su casa de San José, partido de Almirante Brown, presente los alegatos en el juicio que se le sigue ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de Lomas de Zamora por asesinar de dos puñaladas en el tórax a Nicolás Guevara, su pareja de 21 años.

Valdez declaró al semana pasada, habló de su relación con la víctima y narró algunos episodios de violencia física. “Él era celoso. Me hacía problemas por mis amigas y me revisaba el celular porque decía que estaba con alguien”, contó, y luego remarcó que ella “ya no era feliz”.

La imputada llega al juicio oral acusada del delito de “homicidio calificado por la relación de pareja”. La defensa intentará demostrar que era víctima de violencia de género y que al momento del crimen se defendió de un ataque.

Del hecho, cuando la mujer mató de una puñalada al joven de 21 años, dijo que Guevara tocó la puerta y cuando ella le abrió la empujó. “Llamá a quien quieras, yo de acá no me voy”, le habría dicho la víctima. Y agregó: “Me pegó y me defendí”.

Cuando vio que había herido a su pareja, pidió ayuda a los vecinos, que cargaron a Guevara en un auto y lo trasladaron al hospital Oñativia de Rafael Calzada.

Tras el hecho, Valdez contó que estaba embarazada. Martín Garais, defensor oficial de la mujer, le preguntó cuándo se enteró de que estaba embarazada y Valdez contestó que fue “un mes después” de la muerte de Guevara, cuando ya estaba detenida.

Los hechos

El 27 de febrero por la madrugada en una casa de Nother 5197, de San José, se produjo una discusión entre Sergio Nicolás Guevara, de 21 años, y su pareja, Jennifer Valdez, de 32 años. Producto de la discusión, Valdez tomó un cuchillo y apuñaló en el pecho a Guevara quien falleció horas después en el Hospital Oñativia de Rafael Calzada.

Días antes de su muerte, el 5 de febrero, Nicolás posteó en sus redes sociales un meme con el siguiente texto:“Cuando recién me levanto y la tóxica empieza a decir que soñó que la engañaba y que si lo soñó es por algo”.

“El estaba trabajando y tenía que mandarle la ubicación para que ella supiera el lugar. Estaba jugando a la pelota y tenía que mandarle la ubicación. Cuando fuimos a Pasco y Salta a celebrar el mundial ganado por la Selección Argentina apenas se bajó de la moto le mandó la ubicación. Ella lo controlaba todo el día”, contaron los amigos de Nicolás Guevara, el joven de 21 años asesinado por su pareja, Jeniffer Valdez, quien está detenida luego de confesar el crimen.