Alejo Castro y Thomas Pintos son dos patinadores de 15 años de Almirante Brown,campeones nacionales de patín que están apelando a la ayuda de la comunidad para poder comprarse patines nuevos que les permitan seguir avanzando en su disciplina.

Los jovenes entrenan en el Club Progreso de Adrogue y en el Club Social Villa Calzada y desde chicos se dedican con pasión a este deporte. Alejo, vecino de Adrogué, empezó a patinar a los 9 años y Thomas de Burzaco, a los 8 años.

“Cuentan con incontables títulos nacionales en las disciplinas libre, parejas mixtas y danza. Son incansables patinadores por igual, se preparan y proyectan para internacional próximamente pero a Alejo los patines no le entran más y Thomas los tiene absolutamente rotos de tanto uso y no tienen la posibilidad económica de comprarse nuevos dado que no salen menos de $2.100.000 cada par “, cuenta su entrenadora Gissel Minicucci.

“Thomas está convocado por la Confederación Argentina de Patín para una concentración en el CENARD en el mes de octubre, sin los patines nuevos no sabemos si va a poder concurrir”, detalla la entrenadora.

Un papá de la escuela de patin les consiguió un colchón de primera calidad para sortearlo y juntar los fondos que les permita comprarse los patines para poder seguir entrenando y creciendo deportivamente.

Quienes puedan comprar un número pueden comunicarse con la entrenadora al 1131744761o pueden donar una ayuda económica al alias alejoytomas.mp.