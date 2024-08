La ciudad más poblada de Almirante Brown. Con sus anchas calles, plazas arboladas y barrios únicos, el pueblo de Burzaco está celebrando este 14 de agosto un nuevo aniversario en su historia, el número 159.

Fundada el el 14 de agosto de 1865, cuando llegó el primer servicio de tren, Burzaco cuenta con edificios y lugares emblemáticos, como el Primer Monumento a la Bandera que se erigió en la Argentina.

Pero también Burzaco fue lugar de nacimiento de celebridades que traspasaron las fronteras no solo de Almirante Brown sino del país y llegaron a tener fama mundial. Un campeón del mundo, una escritora premiada, una baterista que tocó con Soda Stéreo, un medallista olímpico y un símbolo de la guitarra popular.

Gabriel Diego Fernández

Gabriel Diego Fernández, campeón olímpico en Atenas 2004 con el seleccionado nacional de básquetbol y participe de la llamada generación dorada. Nació en Burzaco en Octubre de 1976. Con 20 años, jugando en Boca gano su primer título de la Liga Nacional de Básquet, luego gano 4 ligas jugando para Estudiantes de Olavarría.

Gabriel fue el primer jugador argentino en jugar en Francia la liga ACB y en la Copa del Rey. Luego de su paso por Europa volvió a Boca y en 2011 dejó la liga para jugar con sus hermanos en Temperley. Para 2016, en estado pleno, volvió a Peñarol para ganar otra Liga y un Super 8 jugando hasta 2016, cuando volvió a jugar con sus hermanos, pero en Burzaco, en esta ocasión los 4 Fernández estaban en el mismo esquipo y en el mismo tiempo. En 2018 durante el torneo Metropolitano de Buenos Aires, jugando para Burzaco Fútbol Club se retiró del ámbito deportivo.

Héctor Adolfo “El Negro” Enrique



Héctor Adolfo “El Negro Enrique” nació en Burzaco el 26 de abril de 1962, fue mediocampista de la Selección Argentina, con quien ganó el título mundial en México 1986, donde dio el pase a Maradona con el cual convertiría el segundo gol a Inglaterra, considerado el mejor gol de la historia del fútbol. Jugó en River y ganó la Copa Libertadores en 1986 y la Copa Intercontinental 1986. A mediados de 1995 se retiró del futbol por una lección de la cual no se pudo recuperar, dedicándose entonces al área técnica para la selección Argentina donde fue asistente de Diego Armando Maradona durante el mundial de Sudáfrica 2010.

Claudia Piñeyro

Escritora y guionista, nació el 10 de abril de 1960 en Burzaco. Cuando finalizó sus estudios en el Colegio San José de Burzaco en 1978, decide estudiar Sociología en la UBA, pero esta era una carrera que la dictadura consideraba “sospechosa”. Entonces estudió Ciencias Económicas y en 1983 se recibió como contadora pública, profesión que ejerció durante 10 años.

“En 1991, estaba trabajando de gerente administrativa en una empresa que tenía una sucursal en San Pablo. Tenía que viajar para hacer la auditoría de los tornillos con los que se hacían unos compresores de aire; una cosa tremendamente aburrida. Yo iba en el avión, supongo que iba llorando, y leo en un recuadro muy chiquito en el diario el llamado a concurso de ‘La sonrisa vertical’, el certamen de la editorial Tusquets. Yo ni siquiera sabía que se trataba de un concurso de literatura erótica. Lo único que pensé fue: ‘Vuelvo y me pido vacaciones y escribo una novela para esto, porque si no, yo me voy a quebrar’. La novela se llamaba El secreto de las rubias y quedó entre las diez finalistas, aunque luego no se publicó me di cuenta de que escribir era algo demasiado fuerte y, aunque siempre escribí, ya no podía postergarlo. Apareció como un salvavidas que me tiraron en ese momento.”

Juanjo Domínguez

Juanjo Domínguez, músico popular, guitarrista ganador del premio Konex en 2005, es considerado uno de los mejores instrumentistas. Su formación comenzó en la Academia Oliva, de Lanús. A los 12 años se recibió de profesor de guitarra, solfeo y teoría. Gracias a una beca pudo estudiar en el Conservatorio Julián Aguirre de Banfield, pero fue en Caño 14, un templo del tango, donde Juanjo se cruzó con los mejores y fue el guitarrista estable de ese lugar.

De Goyeneche a Guarany, de Zitarrosa a Rosamel Araya, de Calamaro a Raúl Barbosa, de María Graña a Chango Nieto, Juanjo Domínguez era capaz de entender todos los géneros populares para volverlos idioma nuevo en su guitarra. Murió en 2019, a los 68 años en Burzaco, el lugar que había elegido para vivir.

A los 14 años ya acompañaba a Alberto Echagüe, Rodolfo Lezica, Armando Laborde, Alberto Morán. Debutó en Canal 7, a los ocho años, acompañando al poeta Jaime Dávalos. A lo largo de los años grabó 130 discos acompañando, entre otros, a Rubén Juárez, Horacio Guarany, Hugo Marcel, María Graña, Alberto Podestá, Virginia Luque y Roberto Goyeneche, de quien era su amigo entrañable.



Hizo dupla con Roberto Goyeneche llegando al punto que en sus últimos tiempos el cantante solo aceptaba ser secundado por Domínguez. “Era un señor arriba del escenario”, decía de El Polaco. había nacido en Junín, pero vivió Burzaco desde los 30 años y fue nombrado Ciudadano Ilustre en 2007.

Andrea Álvarez

La primera mujer en hacer una carrera de baterista profesional es de Burzaco. Andrea Álvarez comenzó su vínculo con la música desde muy pequeña, alrededor de sus 5 años, y se convirtió en una artista reconocida que trabajó con una gran cantidad de músicos argentinos como Charly García, Divididos, Ataque 77, Celia Cruz, Celeste Carballo, Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto, Alejandro Lerner, y Natalia Oreiro (con quien fue de gira por Argentina, Uruguay y Rusia por ser baterista estable de la banda), entre otros.

Una perla en la carrera de Álvarez es haber formado parte de Soda Stéreo como percusionista durante tres años y también acompañó en giras a Gustavo Cerati en su carrera solista.

En 2015, la baterista ganó el premio Konex a la “Mejor artista femenina de rock de la década”, y al año siguiente fue nominada a los Grammy Latinos para “Mejor álbum de rock” con su disco “Y lo dejamos venir”.

Andrea tiene su propio mural en su patria chica: Burzaco, la ciudad rockera de Almirante Brown, en la calle Carlos Morganti, al 6200 de Avenida Monteverde, a pocas calles de su barrio y casa natal en la vieja calle Concordia -hoy Hugo del Carril- y de la escuela 28 donde estudió ella y su madre, la mítica señorita Herminia, enseñó a cientos de chicos.

“Me gustó verme en mi barrio rodeada del paisaje del conurbano que me vio nacer , saber que a una cuadra estaba también Charly y que en Burzaco todo estaban muchos artistas coloreando la ciudad. Gracias @tin_rocktambulo por hacerlo! Gracias a la música por permitirme ser y a mis viejos, mis maestros y compañeros de ruta que ayudaron a que en épocas impensadas una chica de Burzaco pudiera tocar la batería y dedicarse a esto!” , agradecio en momento la reconocida artista.