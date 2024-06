El pasado 1° de mayo, una camioneta se metió en una verdulería de la localidad de Glew y como resultado de este incidente, Jeremías Figueroa fue atropellado por el vehículo, y sufrió la fractura de varias vértebras, dejándolo sin poder caminar.

Tras el violento accidente, Jeremías fue trasladado primero al Hospital Oñativia y luego al Hospital El Cruce de Florencio Varela, donde fue sometido a una cirugía. Otras dos personas que se encontraban dentro del local, ubicado en la esquina de las calles Capitán Olivera y Almafuerte, en la zona conocida como “5 esquinas” cerca del límite con el partido de Presidente Perón, también resultaron afectadas.

El accidente le provocó la luxofractura de una vertebra torácica, por lo que le colocaron tornillos en otras seis vertebras.

Jeremías no volvió a caminar desde el momento del choque, y se encuentra a la espera de poder llevar adelante la rehabilitación en una silla de ruedas y movilizarse: “Estoy esperando a que se me termine de cicatrizar la herida de la espalda, y estoy esperando si puedo ir a rehabilitación para que aunque sea pueda moverme yo solo, porque ahora dependo mucho de mi familia y de quien me pueda pasar de la cama a la silla y está complicado el tema”.

“La policía nunca me vino a tomar la declaración de lo que pasó, al señor que me atropelló lo tuvieron retenido un par de horas, lo llamaron a declarar y ahora está suelto, está viviendo su vida normal y nada, estamos con los abogados pero es un camino lento”, aseguró Jeremías sobre la causa judicial en la que se investiga el accidente que provocó el hombre que conducía una camioneta Peugeot Expert gris, sin registro ni seguro.



La investigación es llevada a cabo por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°10 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que dispuso el relevamiento de las cámaras de seguridad del lugar, la incautación del vehículo involucrado en el choque y la extracción de sangre del conductor.