El campeón del mundo en México 86 y vecino de Burzaco Héctor “Negro” Enrique recordó a su amigo Diego Armando Maradona a 38 años del partido en que Diego produjo dos hechos históricos insuperables en la historia del fútbol: el antológico gol que dicen que fue con la mano y su obra maestra con aquel segundo gol ante Inglaterra en el Mundial México 1986.

El vecino de Burzaco de cuyos pies salió el pase que culminó con el mejor gol de la historia de los mundiales estuvo en la Peña Maradoniana, evento organizado por FODA (Federación de Organizaciones Deportivas de la Argentina) y Revista Meta, en el Palacio El Victorial, del barrio de San Telmo, ante casi mil personas que transitaron libremente por un espacio en el que se combinaron diferentes actividades.

La organización resolvió entregar los premios 22 de Junio en los que se distinguió a diferentes representantes de la “cultura popular maradoniana” como la escritora Gabriela Saidon, el periodista Alejandro Apo, el cantante de tangos, Hernan ‘Cucuza’ Castiello y el preparador físico Fernando Signorini, quien acompañó a Diego durante la mayor parte de su carrera, y el propio Enrique.

“Mirá si lo tendré presente a ese gol que hice una remera con una leyenda que dice `el mejor gol de los Mundiales nació en mis pies´. Cuando le metí ese pase, yo ya sabía que iba a terminar en gol. porque a Diego no había forma de pararlo. Los ingleses querían pegarle patadas para frenarlo, pero cuando se las tiraban, Diego ya no estaba más. Fue el mejor gol de la historia de los mundiales y para mí es un orgullo haber sido parte de tremendo golazo”, contó en distintas oportunidades el jugador de Almirante Brown: “yo siempre digo que soy el Negro Enrique, el campeón del Mundo que le dio el pase a Maradona ante los ingleses. Diego fue, es y será, el mejor jugador del mundo. No va a haber otro jugador tan completo como él”.