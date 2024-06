Axel Martínez es un joven de Longchamps que tiene 23 años, fue a visitar a su hermano que vivía en Polonia y terminó siendo contratado por un equipo de fútbol

El futbolista, que se desempeña como volante externo pero que últimamente juega más como delantero, relató en diálogo con Beto Casella para el programa Nadie nos para (Rock & Pop) que su hermano se fue a vivir a Polonia el 17 de noviembre de 2022: “De la nada me dijo ‘me voy a Polonia a trabajar’”.

Esto impactó fuertemente en Martínez, que sufría la distancia con su hermano: “Pasaron ocho meses, no aguantaba y me fui a verlo. Además sabía que en Polonia había una posibilidad de trabajar. Al principio nos tenía muy preocupados a todos, pero cambió un montón la calidad de vida que es totalmente diferente”.

La idea de Martínez era trabajar junto con su hermano en el frigorífico. Acerca de aquella etapa, recordó: “Salió el permiso de que yo podía trabajar, pero un mes. Creo que pasaron dos días, me invitaron a un torneo relámpago de fútbol y perdimos en la final”.

Allí fue cuando comenzó la gran aventura para el joven futbolista: “Nos estábamos yendo para casa a la salida del club y nos encontró un muchacho que me hablaba y yo no entendía nada. Trajeron a un traductor y resulta que era el técnico de un club que se llama Warta Poznan y quería que hiciera una prueba”.

“En la prueba el entrenador hizo un reducido y ahí dije ‘bueno, me tengo que lucir’. En la primera que me dieron la quise poner al ángulo, pero la puse en órbita. Por suerte con el pasar del entrenamiento me pude soltar un poco más para hacer jugadas que me permiten vivir lo que estoy viviendo”, continuó.

Martínez fue sumando minutos de a poco, hasta que un día pudo disputar un partido completo y a la otra semana llegó el gran momento en el que le ofrecieron un contrato para jugar allí durante un año.

“Estoy viviendo de lo que me gusta y se podría decir que es un sueño hecho realidad”, reconoció Martínez.

El Warta Poznan es un equipo que descendió en la última temporada a la segunda división de Polonia. Actualmente, Martínez juega en la reserva del equipo, pero en la próxima campaña se podría dar su debut en el primer equipo.