Como consecuencia del escándalo desatado en el Ministerio de Capital Humano por la negativa a entregar alimentos que están cerca de su fecha de vencimiento, cuatro funcionarios renunciaron a la cartera que encabeza Sandra Pettovello.

Todos los renunciantes están están ligados al ex secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo de la Torre, sindicado por haber montado un sistema de contratación irregular en esa cartera, mientras se acopian alimentos por vencer en depósitos ubicados en Villa Martelli, en la provincia de Buenos Aires, y en Tucumán.

“Nos bajamos todos si no estas vos”, le dijeron los ahora ex funcionarios a De la Torre. Se trata de un hecho de impacto político porque los funcionarios no quisieron abrir un canal de negociación con Pettovello.



Los cuatro funcionarios son el subsecretario de Políticas Sociales, Héctor Calvente; la subsecretaria de Políticas Territoriales y Desarrollo Humano, María Lucía Raskovsky; el director Nacional de Emergencia, Esteban María Bosh y el coordinador General de la Comisión nacional de Coordinación del programa del microcrédito para el desarrollo de la Economía Social, Fernando Cruz Molina Pico.

En paralelo, se conoció que De la Torre había establecido en la cartera un sistema de contrataciones irregulares con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), por el cual se fijaron sobresueldos para algunos funcionarios.