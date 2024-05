El gremio La Fraternidad comenzó una medida de fuerza durante toda la jornada de hoy jueves. No es un cese de actividades, sino que redujeron la velocidad de los trenes a 30 Km para reclamar un aumento salarial. Habían amenazado con un paro por 24 horas pero decidieron limitar el reclamo. Desde el sindicato avisaron que si no hay respuestas, llamarán a una huelga por 24 horas el martes 4 de junio.

Firmado por el secretario general del sindicato, Omar Maturano, la protesta fue difundida el lunes pasado “ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo salarial que permita compensar las pérdidas de poder adquisitivo de nuestros salarios y la falta de inversión en material rodante e infraestructura ferroviaria”.

Cuestionan que hubo un recorte del 59% del presupuesto ferroviario y que existen problemas para conseguir insumos básicos para el normal funcionamiento de las distintas líneas que circulan por el AMBA.

“No hay una inversión ni una política para el modo ferroviario. Nosotros trabajamos sin insumos, atando algunas veces con alambre algunos objetos y así salimos con los trenes. Y yo le pondría un sinónimo, que estamos trabajando con bajas condiciones de seguridad”, denunció Maturano.

La medida de La Fraternidad será la segunda en el año, ya que el 21 de febrero se produjo una paralización total de actividades también para obtener una mejora en los salarios. En esta oportunidad, el lunes se produjo un acuerdo por el pago de deudas en concepto de bono de presencialidad y por el Día del Ferroviario con Trenes Argentinos–SOFSE y Belgrano Cargas y Logística.



Ante este escenario, que fue anunciado en las últimas horas, varios pasajeros ya expresaron su malestar al destacar que hay demoras de hasta más de una hora, pese a que las autoridades indicaron que el retraso sería aproximadamente de media hora.

Muchos pasajeros optaron por ir en colectivos, también se registraron largas filas en las principales paradas de las localidades bonaerenses y eso provocó que muchos pasajeros debieran salir antes de sus casas para no llegar tarde: “Tengo que ir hasta Palermo, voy a esperar el tren y después un colectivo. Entro a las 9 así que salí cuatro horas antes por las dudas”.

Asimismo, otra postal que se observa en las estaciones de trenes es la preocupación de muchos usuarios que no sabían de la medida: “Es un desastre el tren, el subte, no se puede viajar. Aumentan y encima tenés que viajar como ganado. No me di cuenta que había protesta porque siempre es así esto”.

Desde el gremio informaron que si no hay respuestas, llamarán a una paro por 24 horas el próximo martes 4 de junio.