La esperan a ella más que al tren, para escucharla cantar, a viva voz, en el cruce subterráneo de la estación de Banfield, donde ha convertido la escalera en tribuna y donde logró lo que nadie puede: detener el tiempo de los pasajeros del Roca. El lunes por la noche recibió el elogio del cantante Guillermo Fernández en un programa de Canal 9. Y supera cada día su presencia en las redes sociales. Se trata de Dina, una joven oriunda de Banfield y vecina de José Mármol que a sus 25 años recién cumplidos y con su voz como bandera empieza a hacerse camino en la música.

“Es una locura lo que estoy viviendo”, resume ante Brown On Line la joven que por 12 años cantó en la iglesia, pero decidió en un momento dejar que su voz suba como la savia de un árbol desde la raíz hasta la copa. “La gente que me escucha cantar en la calle me regala ropa para mi nene, le regalaron crayones para dibujar. Es una locura lo que estoy viviendo, es muy emocionante, porque económicamente está muy muy difícil la situación, pero la pasión es re fuerte”, dice.

Se llama Bárbara Dina Indarte, pero su nombre artístico es Dina. “Siempre estoy en Banfield y Temperley y ahora sumé Maxi y Dario (Avellaneda)”, avisa. Y cuenta que la música que más le gusta hacer es “pop soul, lentos, reggae, de todo un poco. Lo que más escucho es No te va a gustar, Avril Lavigne,Justin Bieber, Michael Jackson, Dread Mar I. O sea, no tengo banda favorita, soy variada, pero predomina el pop, Michael Jackson sí o sí.”

“La gente es muy amorosa, me encanta que me vean a la cara y me digan lo que les parece la música que hago.”

A sus sueños de llegar a los grandes escenarios, como el del Movistar Arena, Dina los combina con su maternidad. “Tengo un varón de 4 años, Tiziano”, lo presenta. “Hice un taller de dos años pero me gustaría seguir estudiando cuando tenga los recursos es una de las primeras cosas que voy a hacer”, revela.

El escenario de la calle

“Es difícil obviamente llevar adelante una carrera con todo lo que conlleva pero descubrí que en la gorra podía (las veces que me va bien) ganar un dinero un poco más alto que al que generaba en un laburo convencional y pagando fortuna de niñera y quedándome con muy poco dinero. Estoy dedicándome cien por ciento a esto. Desde que conocí a la persona que hoy me representa artísticamente que es Karim Naddaf y su familia”, dice Dina, quein además de cantar canciones de otros autores compone también las propias.

Dina en el túnel de la estación de Banfield, desde donde generó un público fiel que la espera para escucharla cantar.

La joven apuesta a capacitarse, a lograr estudiar con una profesora que ya tiene en vista. “Mi meta es poder vivir de la música, obviamente lo más profesional posible, aprender mucho más y lograr música que marque a las personas, que pasen los años y cuando lo vuelvan a escuchar sientan todo lo que el tema les acompañó un sentimiento. Es muy profundo lo que quiero lograr. Eso está haciendo que en mí cambien cosas también.”

https://youtube.com/shorts/BUkoxnU9Bn8?feature=share

Su IG es “Dinarte.music”