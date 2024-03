La ola de despidos a trabajadores impulsada por el Gobierno alcanzó ahora a la oficina de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), de donde echaron 323 empleados y empleadas, dejando oficinas cerradas como las de Burzaco y desmanteladas otras como las de Don Orione, las de provincias como Misiones, Santiago del Estero, Mendoza y redujo a su mínima expresión la de Córdoba, que quedó con una dotación de apenas cuatro empleados para atender la demanda de toda la provincia.

El gobierno de Milei cerró la dependencia de ANDIS de Burzaco, donde trabajaban dos empleados, echó a un trabajador de la agencia de Don Orione, que quedó literalmente vacía, porque echaron al único trabajador social del lugar, Neri Calderón.

En Don Orione trabajaba Neri Calderón, licenciado en Trabajo Social, nacido y criado en la Manzana 27 de Don Orione, es actual vecino de San Vicente y hasta ayer se encargaba del área de abordaje territorial de la agencia de Don Orione, donde solo quedaron trabajando dos empleadas administrativas, con contrato de tres meses. “Ayer a la mañana nos mandaron un listado desde RRHH, con Macri la lista la tenía la policía. Esta es una metodología muy perversa”.

Hace unos meses el municipio de Brown abrió, en Pellegrini 1014, de Burzaco, un edificio donde hasta ayer funcionó la dependencia de la ANDIS. “A las dos compañeras de Burzaco las despidieron y la dependencia ANDIS de Burzaco no funciona más”, dijo Neri.

“Nos quieren reemplazar con un 0800, como si un call center pudiera atender las necesidades específicas de cada persona con su particular problemática”

“Abordamos el asesoramiento a las personas con discapacidad en el acceso a sus derechos, específicamente, los expedientes de las pensiones, y una parte crucial, la evaluación. Nosotros teníamos trabajaos pendientes de evaluación y no sabemos adónde irá eso. Ese trabajo lo hacíamos entre los cinco”, explicó Neri Calderón.

“La revisión o tiene que ver con evaluar la renovación de contratos. Nos dijeron que no van a revisar el cese de los contratos. El discurso de revisar lleva un trabajo y ellos no están haciendo ese trabajo. Están echando personal porque dicen que todos somos ñoquis”, lamenta Neri. “No saben y no les interesa el trabajo que hacemos nosotros.”

“Ahora los vecinos de Almirante Brown deberán ir a Capital Federal para realizar un trámite”, remarcó una de las despedidas del organismo que realiza, entre otras cosas, la capacitación para que las personas con discapacidad puedan acceder a una formación para su inclusión laboral.

El desguace en las provincias

“Quienes quedaron trabajando tienen contrato por tres meses, esa es la nueva modalidad de contratación”, le dijo a Brown On Line Mariel Abreu, licenciada en Trabajo Social de la UBA, una de las despedidas de Córdoba capital. Este miércoles todos sus trabajadores recibieron la devastadora noticia de que se quedaron sin su puesto de trabajo.

“Atendemos a gente de la cual conocemos mucho la vida. Cada uno de nosotros tiene un trato con ellos porque conoce la geografía, el territorio, el barrio, la cuadra, el entorno en el cual viven. A la gente que vive en barrios vulnerados o marginales le cuesta muchos salir de sus circuitos. Vos tenés que acercar el estado. Estamos frente a un desgüace”, dice Mariel.

El director de la agencia es Diego Spagnuolo, el abogado personal de Javier Milei. “Es una persona que no entiende nada de lo que hacemos, desprecian el estado, no lo entienden. Son muy ignorantes”, dijo Mariel. “Quieren crear la falacia de que el estado no recauda y que está en quiebra. Eso es mentira”.

“Cuando nos mudamos, la mudanza la pagamos nosotros. Pagamos la desinfección, y hasta compramos bidones de agua”, narra Mariel, despedida de ANDIS.

“Por grupos de wassap circularon y circular listas de despidos y al tiempo llega una nota por un sistema interno confirmando el despido. UPCN y ATE están viendo esto”. Mariela lleva 10 años trabajando con contrato en el estado. El año pasado concursamos en planta, con dos instancias de exámenes. Licenciada en Trabajo Social, especialistas en discapacidad, Concursamos, aprobamos y quedamos, se publicó en Boletín Oficial y desconocieron eso.”

“Estos tipos son perversos. Hay listas que circulan por wassap. Había compañeros que estaban por jubilarse y los echaron. No cuesta nada armar un retiro anticipado. Echaron a compañeros con 26 años de servicio”, lamenta Mariel. “Misiones cerró, Mendoza está desmantelada y en Córdoba hay apenas cuatro compañeros para cubrir toda la provincia”.