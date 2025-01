El campeón mundial de boxeo a puño limpio Franco Tenaglia estuvo de visita en el barrio El Gaucho de Burzaco que lo vio nacer y posó con el mural que le hicieron en Burzaco: “Nunca te olvides de donde saliste, donde creciste, la gente que estuvo desde que no sabías ni siquiera hablar”.

En un posteo en sus redes sociales, expresó que “nadie es profeta en su tierra, viajar es la respuesta no importa cuál sea la pregunta. Estuve viajando 10 años solo y combatiendo por todo el mundo. Pero siempre llevo a mi gente y mis raíces en mi corazón. El que no quiere a la patria no quiere a su madre”.



El primer argentino campeón mundial de boxeo sin guantes agradeció a “la Argentina por estos días visitando mi tierra, muchas gracias Burzaco por las enseñanzas”.



El deportista nació y creció en Burzaco, donde comenzó a practicar deportes de contacto como el boxeo, kickboxing y kárate desde pequeño, siendo apodado como el Rey de la Calle y El Toro Argentino, emigró a Europa en busca de mejores oportunidades para desarrollar su carrera en los deportes de combate. Sin embargo, su travesía hacia el éxito no fue nada fácil. En sus primeros años en Europa, se enfrentó a situaciones extremadamente duras, incluyendo noches en las que tuvo que dormir en la calle. En un intento por sobrevivir, se vio involucrado en peleas clandestinas organizadas por gitanos galeses y, eventualmente, hasta en la mafia albanesa, una de las más peligrosas del mundo.