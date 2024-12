Leonel Llodrá no es más jugador de Claypole. El propio jugador lo anunció con un video en las redes oficiales del club. “Tengo sensaciones encontradas, con un poco de tristeza. Solamente tengo palabras de agradecimiento. Desde el día que llegué al club me sentí uno más de ustedes, sentí que esta era mi casa”, dijo.

“Los voy a extrañar muchísimo. Me pasaron muchas cosas adentro de este club y tengo los mejores recuerdos de la gente, de los dirigentes, de los chicos de las inferiores. Traté de brindarme al máximo siempre y eso me deja tranquilo,” dijo Llodrá en el video de despedida.

Llodrá, que también pasó por Brown de Adrogué y San Martín de Burzaco, seguirá su carrera en Argentino de Merlo, de la Primera B, en calidad de cedido por un año y será dirigido por Néstor “Coqui” Ferraresi.



La empresa Soccer Lawyers (“abogados del fútbol” según su traducción), encargada de gerenciar el fútbol profesional de Claypole, no informó las razones por las cuales Llodrá no seguirá en el plantel durante 2025, luego de tener un rutilante año futbolístico consagrándose como uno de los máximos goleadores de la Primera C junto con Claudio Campostrini (de General Lamadrid) con 25 goles cada uno.

Llodrá hizo 46 goles en su paso por el Tambero, con actuaciones descollantes y con un gol histórico: el que le convirtió al Newell´s de Gabriel Heinze por Copa Argentina, en febrero de 2023, con Jesús Díaz como DT.