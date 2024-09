Este lunes, en la entrega de los premios Martín Fierro, la conductora oriounda de Almirante Brown subió al escenario para recibir la estatuallida que ganó su programa Got Talent Argentina a Mejor Big Show y dio un fuerte discurso en el escenario.

“Yo no sé por dónde vienen ustedes, pero cuando vine para acá vi un montón de gente en cada esquina pidiendo en un semáforo, buscando un lugar para pasar la noche”, reflexio la conductora al resivir la estatuilla luego de dar “gracias a toda a la gente que apuesta día a día a dar posibilidades y este premio no es para mí, sino para todos lo que hacemos Got Talent”.

Lizy continúo “y de alguna manera yo soy solo una de todos esos que en el reparto de los pobres le tocó la bendición de tener este golpe de suerte, ese golpe de magia”.

«Y si algún día les toca recordarme del alguna manera en estos premios, como recién en todos esos grandes artistas que pasaron, no me recuerden a mí, recuerden a todos los que luchan día a día para una vida mejor”, sentenció la artista.