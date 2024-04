La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner calificó como un “experimento anarcocapitalista” a las políticas económicas aplicadas por el presidente Javier Milei y criticó el “sacrificio inútil al que está siendo sometido el pueblo argentino”, en un acto que significó la inauguración de un hermoso microestadio en Quilmes.

“Te puede haber votado el 60%, pero si cuando sos gobierno la gente se caga de hambre y no puede llegar a fin de mes ¿de qué sirve?”, se preguntó la ex mandataria al encabezar un acto en Quilmes, donde junto a la intendenta local, Mayra Mendoza, inauguró el microestadio que lleva el nombre del ex presidente Néstor Kirchner.

“Un plan de estabilización no es una cuestión técnica sino política y social. La sociedad tiene que creer en eso para que tenga efectividad, esto es solo un plan de ajuste”, afirmó la ex mandataria en el inicio de su discurso de esta tarde.

Fernández de Kirchner relató que aceptó la invitación de la intendenta luego de escuchar la última cadena nacional del presidente Javier Milei donde se comunicó a la ciudadanía la supuesta “hazaña histórica” del aumento del 0.2 puntos de superávit conseguidos en el primer trimestre del año.

Frente a la militancia y dirigentes la expresidenta aseguró que en términos generales “si no pagas las obras públicas, ni lo que debes a las provincias y universidades no tenés superávit. Es una mentira”, respondió a los argumentos del presidente Milei.

“Mirá todo lo que debés ¿superávit de donde?”, se preguntó la ex presidenta y recordó: “Nosotros tuvimos seis años de superávit con las presidencias de Néstor y mía ¿qué somos? ¿héroes nacionales? No, no, somos hombres y mujeres con responsabilidades que se hacen cargo de la historia y le hacen frente con coraje y con ideas claras”, replicó.

“Rediscutamos el país que queremos, tenemos esa responsabilidad como oposición reconociendo lo que hicimos, admitiendo lo que nos faltó y mirando para adelante”, dijo. Y consideró que el gobierno de Javier Milei plantea “una economía de carácter extractivista, para llevarse los recursos naturales sin valor agregado y sin industria” y aseguró que el planteo económico actual “más que anarcocapitalista suena a anarco colonialismo y en eso no estamos de acuerdo”, criticó ante el aplauso de la concurrencia.