“La clínica está pelada, devastada”, dijo uno de los empleados cesanteados de la Clínica Espora de Adrogué, cuyos trabajadores vienen desde hace más de un año sufriendo graves atrasos en el cobro de sus salarios y denunciaron que el nuevo dueño de ese centro de salud despidió a 40 personas este martes y mantiene un clima de total incertidumbre al resto del personal, con maltrato y vaciando servicios básicos como el quirófano, que no tiene insumos.

“Dijeron que se iban a pagar los sueldos, que iban a hacer todo y no hicieron nada. Pagaron los sueldos atrasados, pero no pagaron el aguinaldo, que prometieron pagarlo en partes a finales de abril y la otra parte más adelante”, narró una ex trabajadora del lugar.

El actual dueño del lugar, Alejandro Poli, es secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Remises y Autos al Instante (SURyA) y la gerencia a través de la sociedad Clinifam, dueña de al menos otras cuatro clínicas, a las que Poli pretende usar como caja para su plataforma electoral en Quilmes.

Clinifam obligó a firmar documentos de confidencialidad para que los empleados no puedan dar información, bajo amenazada de despedirlos.



La ola de despidos golpea no solo a los empleados que siguen ejerciendo su función sino a los pacientes. “Debería haber un enfermero cada 8 pacientes y con los despidos habrá una enfermera cada 12 o 15. Están precarizando todos los servicios”. Incluso del quirófano donde se trabajar con capacidad reducida, sin dar abasto con toda la cirugía, sin recursos.



Al menos hasta el 10 de diciembre de 2024, cuando Poli compró la clínica, la Espora tenía 350 empleados y arrastraba un pasivo derivado de los salarios atrasados al personal de distintas áreas.

Al mismo tiempo, denuncian que Poli tiene un negociado con PAMI, porque al tener otras clínicas que son de baja complejidad, atienden allí a pacientes a los que les hacen el rechazo conformado, “entonces mandan el paciente de PAMI a la Espora y ese paciente se paga más caro, más rápido y mejor. Lo cobran a los 30 días y con eso financia su carrera política Poli”, denuncian. “Lo mismo hacen con prótesis que jamás colocan”, confió una fuente a este medio. Por ese tema, hay un médico del equipo de Poli denunciado penalmente.

Mientras esto ocurre el sindicato de Sanidad no emitió ningún comunicado ni acompaña a los empleados y empleadas despedidas.