Por Ramiro Céspedes

Los hinchas de la zona cuentan los días para volver a vivir la pasión dentro de las canchas. Te contamos las fechas clave del inicio de cada categoría, encuentros históricos que regresan, los primeros partidos de los equipos brownianos y cuándo vas a poder alentar a tu club desde las tribunas. Algunos van a tener que esperar más y otros un poco menos.

La Primera B Metropolitana será la primera en abrir la temporada de ascenso, con el arranque pautado para el 8 de febrero. San Martín de Burzaco debutará ese mismo día enfrentando a Sacachispas a las 11 en el Francisco Boga.

Por otro lado, Brown de Adrogué, recién descendido de la B Nacional y con el desafío de regresar, tendrá fecha libre en la primera jornada, por lo tanto, jugará su primer partido el 15 de febrero, y será frente a Acassuso a las 11. El estreno del “Tricolor” como local en 2025 se dará recién el 18 de febrero contra Excursionistas, en el Lorenzo Arandilla.

Cabe destacar que, en esta categoría, debido al descenso de Brown, vuelve uno de los clásicos más importantes del distrito, entre el conjunto de Adrogué y San Martín. Este encuentro se jugará en la fecha 12 en casa de “Sanma”. Se hizo larga la espera, ya que ambos clubes se enfrentarán oficialmente por primera vez en 28 años.

En la Primera C, la acción comenzará el 8 de marzo, es la división que más tarde se iniciará en Argentina, así que los hinchas tendrán que mantener esa ansiedad unas semanas más. Ese mismo día, Claypole visitará a Berazategui a las 14:00, en un partido que no pasará desapercibido y promete mucho (en todo sentido), ya que tienen un choque bastante reciente, con incidentes entre hinchas, dirigentes y demás, por lo que solamente el foco no estará en lo deportivo.

Al Tambero le tocará debutar con su gente en la segunda fecha, el 15 de marzo, cuándo recibirá a Lugano.

Por último, la Primera B Nacional arranca el 6 de febrero con un partidazo: Temperley irá al Cementerio de los Elefantes para enfrentar a Colón a las 21:10. La presentación como local del Gasolero será el 15 de febrero a las 17:00, frente a Mitre en el Alfredo Beranger.

El fixture ya está completo y organizado, sólo falta aguantar unos días para ver a los grandes equipos de la zona hacer rodar la pelota en este largo año de actualidad futbolística para el partido de Almirante Brown y la región.