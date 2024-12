El Club Atlético Defensores de Glew está organizando un partido a beneficio, a disputarse este domingo 15 de diciembre a partir de las 16 horas, el que contará con la participación de actuales y ex jugadores del fútbol argentino.

El evento contará con diversos jugadores, la mayoría de otras épocas,

por Lautaro “Laucha” Acosta (Lanús); Darío Siviski (ex jugador de San Lorenzo y compañero de Diego Maradona de la Selección Argentina, en la Copa América 87, y los Juegos Olímpicos de Seúl 88); Hugo Álvarez (ex Temperley); Agustín Pelletieri (ex Racing y Lanús) Bernardo Villalba (ex Temperley).

Otros de los ex futbolistas que se sumarán a esta iniciativa son Oscar “Corto” Aguilar (ex Temperley), Adriano “Custodio” Méndes (ex Los Andes), y además se esperan invitados sorpresa.

La iniciativa que tiene como objetivo recaudar la mayor cantidad de alimentos que con Jorge “Locomotora” Castro repartirá en su gimnasio que tiene ubicado en Temperley, inaugurado en 2019.



Este centro deportivo, inicialmente, había nacido como una cocina popular donde las personas concurrían y retiraba comida caliente, en plena pandemia, y después funcionó como un punto de encuentro donde varios vecinos podían retirar alimentos.

El único requisito para presenciar este partido especial es dirigirse con un alimento no perecedero, en la institución ubicada en Sarmiento y Soldi, Glew.