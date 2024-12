Por Juanma Verón

Ayelén “Piru” Granadino tiene 26 años, vive en Claypole y hace unos días se consagró campeona sudamericana de boxeo en la categoría mosca (51 kilos). “Cuando te levantan la mano después de una victoria es una alegría inmensa, saber que todo el trabajo que se hizo para llegar a la pelea se vio reflejado en el ring. Y me digo ‘esta vez lo pude lograr’. Porque detrás de una victoria (y también de una derrota) hay mucha preparación, hay mucho trabajo, mucha dedicación, no sólo del boxeador sino de muchas personas que lo acompañan”, le dice a Brown On Line.



Ayelén es oriunda de Mar del Plata, pero desde hace 12 años vive en Claypole. Fue acá donde dio sus primeros pasos en el boxeo, a los 14 años, buscando mejorar su salud física. Sin embargo, este deporte logró despertar en ella algo más, poco a poco sintió la necesidad de competir y comenzó a prepararse. Nunca imaginó que un día se coronaría campeona del mundo.



Inició con exhibiciones amateur, pero algo la impulsaba a ir por más, por lo que decidió dar el salto al mundo profesional. Sin embargo, ese camino no estuvo desprovisto de obstáculos: obtener la licencia profesional femenina tiene sus dificultades. “Cuando empecé a practicar boxeo era la única chica en el gimnasio, no me daban mucha atención mis entrenadores, me mandaban a caminar al fondo del gimnasio. Yo estaba ansiosa por pegarle a la bolsa porque llevaba cinco meses de entrenamiento sin faltar un día y, nada, seguían sin mandarme al saco de box. Gané por insistencia, un día me permitieron pegarle a la bolsa y de ahí cambió todo”.



El camino de la gloria

Debutó como profesional a los 20 años, pero antes recorrió un arduo camino como amateur. Hoy cuenta con un total de 45 peleas, 28 de ellas como amateur. Como profesional compitió 17 veces, con 11 victorias y 2 derrotas.

A finales de 2023 llegó a la cima del boxeo coronándose campeona del mundo en Francia en la categoría Mosca, título que disputó con la local Marie Connan.

Aunque Granadino no consiguió retenerlo en la revancha contra la francesa, logró reponerse rápidamente y este sábado conquistó el título sudamericano tras enfrentarse a Carolina Ferrari a quien derrotó por nocaut técnico en el noveno asalto en el polideportivo de Solano.



Para consagrarse como campeona sudamericana su preparación fue demandante y exigente: durante cinco meses sus entrenamientos fueron doble turno, 6 días a la semana, con un total de 5 horas diarias bajo la supervisión de su entrenador personal, Daniel Salguero (que cuenta con una escuela de boxeo llamada “Horizonte”, ubicada en Solano), y su preparador físico, Alex Corvalán.



Granadino remarcó la importancia del acompañamiento familiar a lo largo de su carrera. A pesar de sus grandes logros, Ayelén mantiene un perfil bajo, el trato con sus vecinos no ha cambiado, inclusive hay quienes aún desconocen que fue campeona del mundo.



La pugilista quiere ir por más y sueña con recuperar la corona mundial, por lo que ya proyecta realizar peleas internacionales que le permitan pertenecer, una vez más, a la elite del boxeo profesional