Un grupo artístico que daba una clase en la Plaza Azopardo de Adrogué fue atacado a balines de goma por un agresor desconocido que no pudo ser identificado, aunque se presume que sería un vecino cercano al lugar del hecho. Suspendieron las actividades culturales por temor a más agresiones.

Las víctimas integran Jacarandá Percusión, una agrupación dedicada a brindar talleres en los que enseñan a tocar los instrumentos. El fin de semana pasado cuando desarrollaban un ensayo con miras a un festival del que tenían pensado participar este sábado tuvieron que interrumpir la actividad cuando dos de sus integrantes fueron heridas.

“Pasados los diez minutos de comenzar a tocar, dos compañeras sintieron mucho dolor, Una de ellas en el pecho y otras en las piernas Eran claras marcas de balinés de goma. Fuimos baledxs y atacadxs contaron en un comunicado publicado en redes sociales bajo el título de “Las expresiones artísticas están en riesgo, cuidémonos entre nosotros”, y en el cual repudiaron la agresión recibida.

Todo sucedió en pleno centro de Adrogué en la calle Diagonal Almirante Brown en un grave ataque que pudo haber tenido consecuencias mucho más graves, teniendo en cuenta que ocurrió en presencia de decenas de personas, entre ellos, varios menores de edad.



Este hecho no es aislado. Creemos que es reflejo del contexto actual en donde los ataques a la cultura se traducen en el aval de actos violentos e intolerantes, donde pareciera que todo da igual, como disparar a un grupo de personas porque no te agrada lo que ves o escuchas”, agregaron.



Sobre el autor del ataque, en dialogo con Brown Online, Camila la docente contó que “salió un hombre de una casa a metros de la plaza con el torso desnudo y descalzo y miro con una mirada prepotente y cinco minutos después sucedió la agresión. No la vimos disparando pero por

el tipo de trayectoria e impacto en el cuerpo de las compañeras suponemos que esa persona”.

Además Camila denunció que estuvieron tres días tratando de que le tomen la denuncia en la comisaria 1° de Adrogué “nos decían que no existía el delito porque no habíamos visto a nadie. No nos tomaron la denuncia, finalmente nos la tomaron en el polo judicial de Rafael Calzada”.

A modo de prevención, el festival cultural que estaba organizando el espacio cultural “Casa Udu” programado para el próximo sábado en la Plaza Azopardo fue suspendido para evitar que haya más heridos, además Camila decidió buscar un nuevo lugar para dar sus talleres dado lo que sucedió.

“El sábado pasado cuando un grupo de artistas estaban ensayando en la Plaza con su taller, fueron agredidxs con disparos de posta de goma por quien se supone es un vecino. Claramente repudiamos este hecho, lo denunciamos y nos indigna. Pero en pos de cuidarnos y cuidarlos, vamos a suspender el Festival” publicaron en sus redes sociales,

Además remarcaron “en tiempos en los que el odio, el desprecio y violencia son moneda corriente no nos sorprende pero nos preocupan y nos dan mucha bronca este tipo de hechos” . Sigamos resistiendo con más arte, más amor y más compromiso” , aseguraron.