“El que quiere puede”. Esas cuatro palabras que forman la frase precedente pueden ser solo palabras sino hay un sueño poderoso que las sostenga, un motivo que les de vida y significado. Eso lo sabe muy bien Josué, alias “Coty BF”, un joven de 24 años oriundo del barrio Rayo de Sol, de Longchamps, que en la iglesia descubrió su pasión y pone la mirada en los grandes escenarios. Por lo pronto, alimenta ese sueño con canciones de factura propia y produce videos de excelente calidad con su cuñado y compañero en el camino de la música.

Desde niño vio y sintió vivió la música con su padre, que hacía cumbia cristiana en la “igle” como Coty le dice a la iglesia a la que asiste desde entonces. A los 5 años tocaba el güiro con papá, luego la batería. Compone desde los 17 años, temas relacionados con lo espiritual, canciones melódicas, “en la guitarra con las cuatro cuerdas que tenía mi papá y a la cual se le despegaban los marcos y más o menos, de oído, yo iba componiendo. Algo que me parecía bueno, pum, le mandaba letra”, le dice a Brown On Line. Admiraba Abel Pintos y Luciano Pereyra.

Vive en el Barrio Rayo de Sol de Longchamps, tiene 24 años y hace un año, en noviembre de 2023, empezó este proyecto personal. “Fui invitado a la casa de mi cuñado a grabar a una artista conocido. Estaba detrás de cámara, viendo todo, y eso me gustó. Eso me inspiró, me re copó, compuse una letra y al otro día se la envié a mi cuñado. Y él se propuso darme una mano”, agradece.

“Coty BF” se llama así por sus dos hijas, Bianca (2 años) y Francesca (4). Ya tiene activas sus cuentas en las plataformas Spotify, Youtube, Apple Music y todas las digitales. “Mis canciones son de reggaetón melódico sobre historias que pasan entre las parejas. Por ejemplo, un amigo me cuenta algo sobre lo que está viviendo y eso me inspira para escribir. Me baso primero sobre un estribillo, que suene bien, que me guste y luego voy a la música. Lo que busco es que tenga sentido, no rimar palabras porque sí”.

“Tengo el mismo objetivo desde cuando empecé: ser escuchado lo más posible, llegar hasta donde se pueda, trabajar de lo que uno le gusta y vivir de la música: es eso. Ahora me toca armar, producir y tirar para que la gente vaya conociendo”, resume. “Laburo a full para mi proyecto, con la ayuda siempre de mi cuñado. Él es mi mano derecha”, dice.

El viaje de la música

Cuando todavía era Josué, “Coty BF” hizo la primaria en la Escuela 60 y estudió en la Secundaria 48, siempre en su barrio. Es empleado de seguridad en el Museo Ferroviario de Retiro. “Trabajo 12 horas de lunes a viernes. Se llega a Longchamps, se ensaya, se practica, se escribe. Es muy sacrificado, pero siempre con la buena onda, con auriculares. La gente por ahí piensa este loco porque muevo las manos y los pies, hago mi propio video en mi cabeza y lo tomo como un ensayo el viaje. Así se me pasa rápido”.

“Dos en uno” es un tema que lanzó el viernes 1 de noviembre: “Es una historia del camino que estamos pasando ahora. Habla del esfuerzo que unimos con mi cuñado, a la gente que rema conmigo, a la familia que sigue apoyando. Es una letra que habla mucho desde lo personal. Lo filmamos en una barbería, grabamos en un mural que está en la plaza 60, la plaza de mi barrio”.

Reggaetón urbano es su género. “Me gustaría tocar en los grandes escenarios de Brown, en los carnavales por ejemplo o en los festivales de acá. Y me gusta transmitir una historia y que también la gente lo baile”.

En redes:

IG: @CotyBFok

YouTube: COTY BF