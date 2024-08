Nicolás Tagliafico, el defensor campeón del mundo y oriundo de Rafael Calzada, es baja en la Selección Argentina para las Eliminatorias. La Albiceleste no lo tendrá para los encuentros ante Chile y Colombia, rumbo al próximo Mundial.

Para esta doble fecha, se conoció este miércoles que Argentina no podrá contar con Nicolás Tagliafico. El lateral de Olympique de Lyon no estará con sus compañeros porque el cuerpo técnico “decidió que no viaje ahora porque todavía está agarrando ritmo“. Una molestia en el gemelo sería el motivo por el cual el defensor no estará en la convocatoria para la doble fecha FIFA.

La próxima semana, la Selección Argentina volverá a concentrarse en los compromisos por las Eliminatorias para la Copa del Mundo 2026. Tras las primeras 6 jornadas, la albiceleste lidera con 15 unidades y buscará dar otro paso hacia la cita en dos duelos cruciales.

El 5 de septiembre, los comandados por Lionel Scaloni recibirán a su par de Chile en el Más Monumental, partido para el cual este miércoles salieron a la venta las entradas, a precios exhorbitantes. Luego, el martes 10, los bicampeones del América y campeones del mundo visitarán a Colombia en Barranquilla.