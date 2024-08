El suicidio de una joven de 16 años, que tomó esa decisión luego de que se viralizara un video íntimo con un joven, conmueve a la comunidad de Almirante Brown y refuerza la necesidad de repensar en formas de erradicación de la violencia de género digital.

La joven se quitó la vida el sábado pasado luego de que se filtrara un video de un encuentro íntimo entre ella y un joven de 14 años. El muchacho envío ese video a otro compañero y ese otro lo viralizó.

“El sábado se suicidó una compañera de colegio de mi hija mayor (16 años, compañeras desde el jardín)”, anunció el lunes de esta semana en X Verónica, una profesora de literatura cuya hija asiste al mismo colegio que la adolescente.

La Ley Olimpia modifica la Ley N° 26.485 de Protección Integral contra las Mujeres y aborda los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales y la difusión sin consentimiento de cualquier contenido íntimo. Además, promueve la creación de programas de alfabetización digital, buenas prácticas en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y de identificación de las violencias digitales en el ámbito educativo y en la formación docente.

El tema sacó a la luz la utilización de videos de contenido sexual e impuso la necesidad de hablar de algunos temas como la pornovenganza, es decir “la utilización de fotografías o videos privados tomados en la intimidad para publicarlos o viralizarlos sin el consentimiento del protagonista a través de redes sociales o sitios web, aún habiendo existido acuerdo entre las partes involucradas para la creación de esas imágenes o videos”.

El chico en cuestión estaba en el mismo curso que la víctima. Pero no era el ex novio de la joven. Eso lo aclaró la madre de la adolescente. “Es un sol de persona, quiero pedir que no se esté hablando de que fue él, como apareció en un tuit, porque está destruido y no tiene por qué bancarse esto. Quiero que quede claro que no fue él, que el de video no era él”, dijo la madre a la web DiarioConurbano.

Recomendaciones para una práctica segura



→ Recordá que todo lo que subas a redes o compartas con otras personas puede

llegar a hacerse público en un futuro.

→ Es importante que si decidís compartir o recibir material privado, lo trates como

tal. Para esto, es necesario que haya un consenso previo.

→ Si decidís enviar imágenes, evitar que se vea tu rostro o alguna marca característica de tu cuerpo que posibilite que se te reconozca, como tatuajes, lunares,

entre otros.

→ Si bien hay aplicaciones que eliminan los mensajes y no permiten hacer capturas

de pantalla, tené presente que igual se pueden capturar con otro teléfono.

“Estaba abatida”

“Estaba abatida, tenía una vergüenza terrible. Me dijo que el chico había viralizado el video y que su ex novio se había enterado. Estaba muy preocupada porque estaban distanciados. El problema en todo esto fue la viralización del video”, dijo la mamá de la víctima, quien esperó al sábado para charlar sobre el tema.

Hacia menos de seis meses la joven se había cambiado de colegio: del Sendas Verdes de Ministro Rivadavia -al que iba su novio- al colegio Mariano Moreno de Longchamps.



Guía de prevención de la violencia digital: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/08/231030-guia_para_la_prevencion_de_las_violencias_de_genero_en_entornos_digitales-v7.pdf