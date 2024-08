Durante casi toda la semana, los servicios eléctricos del tren Roca sufrieron demoras en todas sus formaciones, con una inexplicable lentitud en sus servicios, por lo cual algunos usuarios se preguntan si no se trata en realidad de un medida gremial encubierta del sindicato La Fraternidad, que agrupa a los conductores de trenes.

El rumor encontró este miércoles un llamativo aviso en la aplicación Trenes Argentinos que informó demorar “por motivos gremiales” y después cambió a “problemas técnicos” sin explicar cuáles son esos problemas. De este modo, los trenes triplicaron su tiempo de viaje, una medida similar a la tomada por ese sindicato el 30 de mayo.

El miércoles se registraron demoras como la del servicio directo desde la cabecera hasta Constitución, que registró casi una demora de una hora y media. “Espero que alguien haga algo, no se puede viajar así. Después no se quejen si la gente reacciona. Ya nos estamos cansando. Si quieren protestar dejen libre los molinetes, no nos tomen como rehenes”, opinó un pasajero habitual del Roca.

Un grupo de pasajeros se enfrentó anoche primero con los empleados de Trenes Argentinos y más tarde, cuando los ánimos se caldearon, la policía intervino y se enfrentó con los pasajeros en el hall de la estación de trenes de Plaza Constitución.

El sindicato La Fraternidad, comandado por el histórico Omar Maturano, había anunciado un posible paro de dos días para finales de julio, pero no volvió a hablar sobre el tema de forma oficial, aunque se conoce que se trata de un conflicto abierto y muchos creen que explica esta semana de trenes lentos y bronca de los pasajeros.