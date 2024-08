La paralización de la obra del paso bajo nivel de la estación ferroviaria de Longchamps que paralizó el gobierno de Javier Milei generó mayores complicaciones para los vecinos de la localidad. La Provincia reactivará la financiación pese a la quita de fondos y el municipio local terminará los trabajos.

“Con las dos barreras siempre es un caos el tránsito porque aumentó la frecuencia de los trenes de Alejandro Korn a Constitución y viceversa, lo que implica que esté más tiempo la barrera baja y más aún en horarios picos”, cuenta Fernanda Rodríguez, vecina y docente de la de Almirante Brown, a Buenos Aires/12.

La obra es el paso bajo nivel de las calles Diehl y Chiesa situado a metros de la estación de trenes de Longchamps, que hasta la paralización por parte de Nación a finales de 2023 tenía un estado de avance del 55 por ciento desde que comenzaron los trabajos cuando terminaba el año 2021.

El proyecto es llevado adelante para solucionar una problemática histórica en una zona que siempre tuvo embotellamientos y que durante el estancamiento de la obra generó mayores complicaciones para los vecinos, que para cruzar por allí suelen perder hasta 25 minutos de su tiempo.

Esto se debe a que, en ese paso a nivel que comunica principalmente al Este con el Oeste de Longchamps, no solo confluye el tránsito de los barrios Don Luis, Los Álamos, Sakura y Los Pinos, sino también a que llegan vehículos que vienen desde la avenida de Hipólito Yrigoyen (Ruta 210) y de la localidad vecina de Glew.

“Con el paso del tiempo y la obra parada, ya me trajo problemas en el trabajo, el humor diario se vio afectado, además de las peleas entre los vecinos que no soportan la demora”, dice Fernanda. “En mí caso me implica menos tiempo de descanso y también empeora la salud mental, porque es inevitable no llegar a un pico de estrés diario cuando el problema se hace constante”, explica.

Con este panorama, los vecinos tuvieron que trasladarse cerca de 20 cuadras para cruzar por el paso habilitado de la última estación del distrito. “Vivo en el barrio Los Álamos (entre Glew y Longchamps) y si tengo que ir para el lado de Burzaco prefiero desviarme hasta Glew y pasar por ahí para ahorrarme todo el embotellamiento que siempre hay ahí”, contó Tomás Chayle, otro vecino de la zona.

Sin respuesta por parte del Estadio nacional, la municipalidad y la Provincia lograron reactivar los trabajos en el paso bajo nivel. La Provincia financiará y el municipio ejecutará.

El paso bajo nivel tendrá una altura (gálibo) de 4,62 metros que permiten el paso de hasta micros de larga distancia. En lo que respecta a la mejora que significará en la vida cotidiana de los vecinos y vecinas este, se puede mencionar el mejor acceso vehicular y también peatonal a estaciones de trenes y dársenas de colectivos para una mejor conexión entre los barrios de Longchamps y localidades de todo Almirante Brown.

La obra contará con dos carriles e incluye la construcción de calles colectoras y un puente peatonal del lado oeste de las vías facilitando la circulación hacia ambos sentidos. Además, se crearán pasos bajo nivel internos peatonales de hormigón, para mejorar la vinculación y facilitar la accesibilidad a pie de los vecinos. A su vez, cabe mencionar que se incorporó el puente carretero, que ya está habilitado y que conecta el paso a nivel de la calle Patria y facilita el acceso a hacia la estación de Glew.

Por otro lado, esta mejora para Longchamps y todo Almirante Brown incluye la adecuación del sistema de desagües pluviales existentes, la construcción de veredas y rampas de acceso, y la iluminación con luces LED de todo el complejo vial.

El túnel estará destinado a agilizar y hacer más fluido el tránsito y una vez finalizado cumplirá con un pedido histórico de los vecinos de Almirante Brown. Además, el nuevo bajo nivel también buscará beneficiar a los comerciantes que esperan aumentar las ventas con la mejora de la circulación vehicular y que también sus negocios tengan una mayor visibilidad, indicaron desde el gobierno local.

“Creo que todos los barrios de la estación de Longchamps se verán beneficiados con la obra. En mí caso vivo lejos de la estación y paso diariamente por ahí”, asegura Rodriguez, mientras que Tomás Chayle, otro vecino, agrega: “Va a descomprimir y será un alivio porque realmente Longchamps necesita muchísimo ese bajo nivel. Va a beneficiar a toda la gente que va a trabajar y que a veces termina llegando tarde porque estaba frenada ahí en la barrera y que eso le implicaba salir más de una hora antes de su casa para llegar a horario”.

La provincia junto a esta obra, afina el listado definitivo de acciones para terminar lo que la gestión de Milei dejó a medias. La cartera de Infraestructura y Servicios Públicos ha retornado trabajos en universidades, centros de desarrollo infantil, rutas, obras de agua potable y saneamiento, escuelas técnicas, patrimoniales.