Para quienes están por tomar la decisión de construir una casa, ampliar o dividir espacios, es clave no solamente elegir con qué sistema constructivo hacerlo si no con qué proveedor de materiales. Es fundamental entrar en esa etapa de proyecto con un actor que sepa acompañar no solo desde lo operativo sino desde la organización por etapas.

Para quienes deciden de manera inteligente y sustentable existe Molber, una distribuidora de materiales para la construcción en seco fundada en Burzaco y que recientemente se expandió hacia la Patagonia al abrir una sede en Bariloche. Para hablar de los beneficios de la construcción en seco, hablamos con María de los Ángeles Viera, del área de Inteligencia Comercial de Molber.

-¿A la hora de construir qué servicios brinda Molber en el acompañamiento al cliente?

-Nuestros servicios más destacados son el acopio de materiales por tiempo ilimitado, lo que permite junto a la posibilidad de congelar listas de precios, que quienes proyecten una obra puedan obtener una ventaja económica cuando la obra se inicie. La organización de la logística según etapa de obra permite que los materiales se conserven de manera correcta hasta que tengan que ser utilizados, y la asesoría de nuestros comerciales y una especialista en el área técnica ayuda a quienes lo necesiten a sacarse todas las dudas que tengan con respecto a la elección de materiales .

-¿Cuáles son las ventajas de construir con steel frame?

-El principal ahorro que se destaca es el tiempo, además la buena utilización de este sistema constructivo permite también un ahorro futuro en los consumos de energía, que son fundamentales no solo para la economía sino para la ecología. Está comprobado que una casa aislada de manera incorrecta precisa de mayor asistencia de acondicionamiento climático, lo que representa en el contexto actual un excesivo consumo energético y altas sumas de dinero en el pago de estos servicios.

-¿Cuáles son las ventajas de poder acopiar en Molber los materiales en estos contextos?

-La construcción en steel frame se lleva a cabo por etapas, primero la etapa estructural, luego los diafragmas de rigidización para completar luego la protección de la estructura tanto de manera externa como interna, completando las etapas de aislación y terminaciones. La composición de cada material involucrado es diferente, algunos están preparados para resistir a la intemperie y otros no, por eso contar con el guardado (acopio) de los materiales asegura que tu obra reciba los productos en su calidad óptima para ser utilizados. Además contamos con una política de devolución de algunos materiales que te permiten, en el caso de que sobren al finalizar cada etapa, realizar un cambio por materiales que precises, utilizando el crédito para la nueva compra.

-¿Cuál es el valor agregado que brinda Molber a la hora de elegirlos como proveedor?

-El servicio es nuestra ley primera, todos los equipos se esfuerzan por dar lo mejor de sí para poder brindar una atención personalizada, aclarar cualquier duda que se presente y acompañar a las etapas del cliente. Históricamente, el principal canal por el que llegan a nosotros nuevos clientes es la recomendación. Más de 160 clientes que se dedican a la construcción en Buenos Aires nos eligen para las obras que llevan adelante sus clientes. La confianza es hoy un punto clave a la hora de poder hacer esa recomendación.