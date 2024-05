La mamá de Ailén, la joven de Longchamps a quien su familia buscó durante 11 años para enterarse finalmente que había muerto dos días después de su desaparición en un accidente ferroviario en Florencio Varela, salió a contar que nadie de la Justicia la contactó hasta el momento.

“Para mí todo esto es nuevo. Nunca supimos de ese accidente. Yo a Ailén la vi por última vez el 14 de febrero de 2013 a las 10 de la mañana. Se fue de mi casa en Longchamps y a las 21 me llamó un comisario de la DDI de Esteban Echeverría para decirme que habían encontrado a mi hija y que estaba bien en la casa del novio en Ingeniero Allan, Florencio Varela. Me dijo que Ailén iba a regresar a mi casa, pero nunca volvió. Nunca me dijo que había hablado con ella”, narró su madre.

María Isabel contó que Ariel Hernán Santas, el novio de su hija, es la otra persona que falleció en las vías del ferrocarril. Según le dijeron, se suicidó con Ailén en un supuesto pacto. “Dicen que se suicidaron. Un suicidio de amor, como Romeo y Julieta, pero la verdad es que después de todo lo que pasó, la pregunta que me hago es por qué tardaron 11 años en saber lo que había pasado”, destaca.

Ailén cursaba el sexto año en el Colegio Nacional de Adrogué. Le gustaba leer y soñaba con convertirse en profesora de historia o de lengua y literatura. Su mamá todavía no sale de la conmoción.

Durante estos 11 años la mamá de Ailén encabezó varias marchas y visitó los Tribunales de Lomas de Zamora. Siempre le dijeron que a su hija se la había tragado la tierra y que la habían buscado por todos lados.

Lo increíble es que recién hace 15 días hicieron el primer cotejo de ADN. “Hicieron todo mal. Estamos hablando que esto sucedió en 2013 y estamos en el año 2024. Que recién me digan que hubo un accidente y que encontraron los restos de mi hija en una junta de huesos es horrible. Había prendas de vestir y eran las mismas con las que se fue de mi casa. ¿Cómo fue el accionar de la Justicia? ¿Qué hizo la fiscalía en estos once años? ¿Por qué tardaron tanto tiempo en venir a decirme lo del accidente?”, se pregunta María Isabel.

Sobre la búsqueda asegura que fue a buscarla casi todos los días a Florencio Varela. “Iba siempre con su foto. Fui a Ingeniero Allan, Florencio Varela y Bosques. Adonde usted se imagine fui a buscar a mi hija y en la fiscalía me decían que la estaban buscando por todos lados. ¿Cómo puede ser que no hayan hecho lo que corresponde? O no la buscaron o no les importó nunca nada”, dice.

“Me tomaron por tonta”. La bronca más grande de María Isabel es contra la Justicia de Lomas de Zamora. “No trabajan y póngalo bien grande”, asegura. “La UFI 9 y la UFI 5 de Lomas de Zamora no saben hacer su trabajo y son los culpables de que la mamá de Ailén encuentre a su hija once años después. A mí me tomaron por tonta”.

“A los fiscales no les importa nada y cuanto más pobre sos mejor, porque a esta gente les gusta maltratar y destratar. Son personas que están para bajonearte, para hacerte pasar un mal momento. Me dijeron que mi hija se había ido con el novio y estaba abajo del tren, abajo de las vías”.

La mamá de Ailén espera que le entreguen los restos de su hija y después decidirá si harán una marcha pidiendo justicia. “Estoy esperando que alguien me dé una explicación”, pide. Por ahora solo se encuentra con el silencio.