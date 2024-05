El Municipio de Almirante Brown llevará adelante este lunes 6 de mayo la iniciativa “Salimos a la Cancha”, un encuentro futbolístico solidario en el mítico Club Social y Deportivo José Mármol, también conocido como “Club King”, que contará con la presencia de futbolistas destacados en el marco de las actividades por la Semana de la Identidad Cultural de José Mármol.

El encuentro se llevará adelante en el histórico club marmolense ubicado en King N°957, cuya entrada será una leche en polvo o larga vida, y contará desde las 19:30 con la presencia de futbolistas, ex futbolistas del distrito, deportistas que jugaron en clubes de barrio y de personalidades destacadas.

Entre ellos, estarán presentes el campeón del mundo Héctor “Negro” Enrique, junto a Agustín Pelletieri, Leonel “Toti” Ríos, Lautaro Acosta, Pablo Vicco, Faby Segovia, Jonathan Maciel, Gastón Aguirre, Marcos Aimonetto, Carlos Gimenez y Pedro Alfonso, entre otras sorpresas más.

“Invitamos a nuestros vecinos y vecinas a participar de esta hermosa jornada solidaria en el querido Club Social y Deportivo José Mármol, en el marco de las actividades por la Semana de la Identidad Cultural de esta querida localidad browniana”, destacó el intendente Mariano Cascallares.

La jornada incluirá diversas actividades culturales como galería de arte a cargo de Fede De Paola, un show de baile a cargo de las alumnas de Gimnasia del Club Social y Deportivo José Mármol, reconocimientos, entrega de kits deportivos a clubes barriales y música.